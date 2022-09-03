حكة أسفل القدم.. إليكم أبرز الأسباب وراء هذه المشكلة الصحية

تنتُج حكَّة الجلد غالباً عن جفاف الجِلد. ويشيع ذلك بين كبار السن، حيث تصبح البشرة أكثر جفافًا مع التقدم في العُمر.

وتعتبر الحكة أسفل القدم، أكثر هذه الحالات إزعاجاً، وهي تكون ناجمة عن عدوى بكتيريّة، تظهر على شكل بقع ذات لون أبيض على سطح باطن القدم وفي بعض الأحيان على راحتي اليدين.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أبرز أسباب الحكة في كعب القدم، تشمل ما يلي:

1. أسباب الحكة في كعب القدم: حالات طبية

القدم الرياضي

تعد القدم الرياضي عدوى فطرية شائعة لدى العديد من الأشخاص وغالبًا ما يتم التقاطها في حمامات السباحة، وفي العادة تظهر هذه العدوى بين أصابع القدمين لكنها من الممكن أن تؤثر على أجزاء أخرى من القدم، ومن أبرز الأعراض التي تسببها: الحكة.

الصدفية

يعد مرض الصدفية من أمراض المناعة الذاتية التي قد تؤثر على أي جزء في الجسم بما في ذلك كعب القدم، وتسبب الصدفية في الغالب بقع حمراء وطفح جلدي والتي بدورها تؤدي إلى الحكة الشديدة والمؤلمة.

الأكزيما

تعرف الأكزيما بأنها حالة تتميز بجفاف شديد في الجلد ومثير للحكة حيث أنه قد تظهر في أجزاء عديدة من الجسم، مثل: القدمين، وفي الغالب تصيب الأكزيما جانبي وباطن القدمين حيث أنها تسبب ظهور بثور صغيرة وعميقة تؤدي للحكة الشديدة.

الجرب

يتسبب الجرب في حدوث طفح جلدي يؤدي للحكة الشديدة وتعد هذه الحالة معدية حيث أنها تنتقل من خلال ملامسة الجلد للجلد لذلك قد تحدث في أي مكان في الجسم بما في ذلك كعب القدم.

التهاب الجلد التماسي

يحدث التهاب الجلد التماسي عند تلامس الجلد مع شيء يسبب التهيج والاحمرار، مثل: المواد الموجودة في الأحذية والجوارب والتي قد تؤدي للإصابة بحكة في كعب القدم.

اعتلال الأعصاب المحيطية

يؤدي تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري إلى تلف في الجهاز العصبي المحيطي والذي يمتد في جميع أنحاء الجسم، ويؤدي للإصابة بفرط الحساسية والحكة والخدر في عدة أجزاء من الجسم بما في ذلك القدمين.

ركود صفراوي في الحمل

يحدث الركود الصفراوي عندما يتوقف التدفق الطبيعي للمرارة والذي قد يؤدي للإصابة باليرقان والحكة، وعلى الرغم من أن الحكة قد تحدث في كل مكان إلا أنها تعد شائعة في أسفل القدمين.

التعرض للمهيجات

من الممكن أن يسبب التعرض لأي مادة مهيجة تفاعلًا في الجسم والذي قد يؤدي للشعور بالحكة في كعب القدم، ومن أبرز الأمثلة عليها: الأدوية أو الكريمات، مثل: المواد الأفيونية، والأدوية الخافضة للكولسترول.

جفاف الجلد

من أبرز أسباب الحكة في كعب القدم: جفاف الجلد، حيث أن بعض العوامل قد تؤدي لجفاف القدمين، مثل: التعرض بشكل منتظم للماء وكثرة غسل القدمين أو العيش في مناخ جاف.

حالات طبية أخرى وتشمل الآتي:

مرض الكبد.

السرطان.

مرض الكلى.

داء المبيضات.

كثرة الحمر الحمراء.

مرض الغدة الدرقية.

التهابات الدودة الشصية.

2. أسباب الحكة في كعب القدم: أسباب تستدعي العناية الفورية

في بعض الحالات قد تكون حكة القدم من أعراض حالة خطيرة أو مهددة للحياة وتستدعي الحصول على العناية الطبية الفورية، وتشمل:

الحساسية المفرطة.

الفشل الكلوي المزمن.

مرض الانسداد الصفراوي.

عوامل الخطر التي تؤدي للحكة في كعب القدم

تؤدي العديد من العوامل للإصابة بحكة القدمين، وتشمل:

الرطوبة.

الحمل.

الضغط العصبي.

البرودة أو الحرارة الشديدة.

البيئة الجافة التي قد تزيد من جفاف القدمين.

المهيجات خاصة عند المشي حافي القدمين.

التعرض لعدوى بكتيرية وفيروسية وفطرية وطفيلية.

نصائح للوقاية من الحكة في كعب القدم

تساعد العادات الجيدة للعناية بالقدم في تقليل الإصابة بالحكة ومنع بعض الأسباب التي قد تؤدي لذلك، لذلك نقدم لك بعض النصائح المهمة، والتي تشمل:

ارتداء أحذية مقاومة للماء دائمًا خاصة في مرافق الاستحمام المشتركة أو أرضيات النوادي الرياضية.

الامتناع عن ارتداء الأحذية والجوارب حتى تجف القدمين تمامًا إذا كانت مبللتان بالماء.

غسل القدمين بانتظام خاصة المناطق التي بين أصابع القدمين، ثم ترطيب القدمين جيدًا.

ارتداء الأحذية جيدة التهوية للحرص على بقاء القدم جافة، حيث أن الفطريات تنمو في الأماكن الرطبة.

ارتداء الجوارب القطنية أو الصوفية.