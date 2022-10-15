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حمية غذائية شائعة قد تزيد العبء على الكلى!

منذ دقيقة واحدة
صحة الكلى - تعبيرية

صحة الكلى - تعبيرية

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غالبًا ما يتبع الأشخاص الذين يريدون خسارة الوزن نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين والدهون الصحية التي تساهم في الشعور بالشبع لمدة أطول، وقليل الاحتواء على النشويات لا سيما البسيطة منها كالسكر المضاف في الصناعات الغذائية والمعجنات والحلويات.

في هذا الشأن، أشار “عصمت غاليموف”، أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة، الى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من البروتين، يزيد من خطر تكوّن الحصى في الكلى.

وأشار الأخصائي في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أنّ فقدان الوزن والامتناع عن تناول الدهون، يمكن أن يؤدي إلى تحرك الكليتين أو إحداهما من موضعها الطبيعي.

ويقول: إن “حمية كيتو الشائعة الغنية بالبروتينات، تشكّل عبئًا إضافيًا على الكلى، وتزيد من خطر تكون الحصى فيها وتلفها”.

بالإضافة إلى ذلك، أكّد الاختصاصي أنه لا ينبغي أبدا استخدام أدوية مدرّة للبول لفترة طويلة من دون إشراف طبي، بهدف إنقاص الوزن. لأنه “يمكن أن يؤدي تناولها إلى قصور كلوي مزمن”.

ووفقًا له، إنّ تناول كمية زائدة من الكافيين يزيد العبء على أنسجة الكلى.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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