خبر سار لمحبّي الفول السوداني.. دراسة تحطّم المعتقدات الخاطئة!

يُعدّ الفول السوداني واحدًا من المكسّرات المفضلة والأكثر شعبية في العالم، غير أنه وفقًا لدراسة من جامعة جنوب أستراليا، قد يكون الفول السوداني أيضًا وسيلة للتخلص من كيلواغرامات غير مرغوب بها، والحفاظ على صحة القلب.

الدراسة التي أُعدت بالشراكة مع Texas Tech University، وجدت أن تناول ٣٥ غرامًا من الفول السوداني المحمّص مع القليل من الملح قبل وجبتين رئيسيتين كل يوم، يمكنه أن يساعد على خسارة الوزن، وخفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الغلوكوز.

من خلال تقييم مجموعتين مؤلفتين من بالغين في أستراليا معرضين بنسبة مرتفعة أو معتدلة للإصابة بالنوع الثاني من السكري، اختبر الباحثون تأثير استهلاك ٧٠ غرامًا من الفول السوداني على رأس نظام غذائي لخسارة الوزن، مقارنةً بنظام غذائي تقليدي لخسارة الوزن قليل الدهون.

ووجدوا أن الأشخاص في المجموعتين فقدوا بعض الوزن بعد ستة أشهر (٦.٧ كغ).

في السياق، أشار موقع ميديكال اكسبرس إلى أن اولئك الذين تناولوا الفول السوداني لاحظوا تحسنًا أكبر في ضغط الدم، حيث سجّلوا انخفاضًا في الضغط بحوالي 5mmhg، وهذا مرتبط بتقليص أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة ١٠ بالمئة.

مجموعة “الفول السوداني” تناولت ٣٥ غرامًا من هذا النوع من المكسرات مرتين في اليوم، قبل ٣٠ دقيقة من وجبتين أساسيتين.

في السياق نفسه، أشارت البروفيسورة المساعدة “كريستينا بيترسن” الى أن هذه الدراسة حطّمت بعضًا من المعتقدات الخاطئة حول التأثيرات الصحية للفول السوداني، قائلةً: “وجدت دراستنا أن الفول السوداني، الغني بالدهون الصحية غير المشبعة، يمكنه ان يكون جزءًا من حمية فعّالة لخسارة الوزن”.

وأوضحت أن الأشخاص غالبًا ما يتجنّبون الفول السوداني عندما يحاولون خسارة الوزن، ظنًا منهم أنه يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، مشيرةً الى أنه في الواقع يحتوي على قيمة غذائية تسمح بالشعور بالشبع لمدة أطول، ما يساعد أولئك الذين يسعون الى خسارة الوزن.