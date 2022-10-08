خطرها كبير على الأطفال.. تحذير من "الصحة العالمية" بخصوص 4 أدوية للسعال

أطلقت غامبيا حملة عاجلة لسحب أدوية السعال من الأسواق والتي يُعتقد أنها تسببت في وفاة أكثر من 60 طفلاً متأثرين بإصابات بالكلى في الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا. الحدث الذي سبب صدمة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 2.4 مليوني نسمة.

وفاة 66 طفلاً نتيجة إصابات الكلى الحادة دفع بمنظمة الصحة العالمية لإصدار تنبيه بشأن أربعة منتجات طبية، بعدما أُبلغت الوكالة بالأمر خلال شهر أيلول 2022.

وتبيّن أنّ هذه الأدوية لا تستوفي المعايير المطلوبة، إن لجهة النوعية أو المواصفات، ولذا تعتبر “مخالفة للمواصفات”.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غيبريسوس، خلال لقاء عُقد مع الإعلاميين، إلى أنّ الأدوية الأربعة تستخدم للسعال ونزلات البرد، ويُحتمل أن تكون مرتبطة بإصابات الكلى الحادة، و66 حالة وفاة بين الأطفال”.

وتستخدم هذه الأدوية لمكافحة السعال ونزلات البرد وهي: Promethazine Oral Solution، وKofexmalin Baby Cough Syrup، وMakoff Baby Cough Syrup، وMagrip N Cold Syrup.

حتى الآن تم اكتشاف الأدوية الملوثة في غامبيا فقط، وقد تكون وُزّعت على دول أخرى. وأكد غيبريسوس أن المنظمة تتابع التحقيقات مع الشركة والسلطات المختصة في الهند كما توصي جميع الدول بالكشف عن هذه المنتجات وسحبها من الأسواق لمنع المزيد من الضرر للمرضى”.