دراسة تحذّر من الإفراط في النشاط البدني خلال المراهقة.. إليكم السبب!

كشفت دراسة نُشرت في مجلة Orthopaedic Research، معتمدةً على اختبارات تصويرية، أن مستويات النشاط البدني قد تؤثر على مشكلة تصيب الساق لدى المراهقين والبالغين خلال النمو.

وتضمّنت الدراسة ٥٧ لاعب كرة قدم مقارنة بمجموعة أخرى شملت ٣٤ ذكرًا و٣٤ أنثى تتراوح أعمارهم بين ١١ و٢١ سنة. وكشف التصوير بالرنين المغناطيسي أن مستويات النشاط البدني ارتبطت بتطور حالة غير طبيعية تصيب الرجلين.

وقال الكاتب المشارك في الدراسة “سكوت فيرنكويست” إن “دراستنا تقترح أن محاذاة غير طبيعية في الساق، وهي عامل خطر للإصابات وهشاشة العظام في المستقبل، قد تتطور في المراهقة المبكرة بسبب مستويات نشاط بدني عالية”.

وأكد أن تعديل مستويات النشاط خلال هذه المرحلة الدقيقة من النمو قد يمنع الإصابة بهذه المشكلة، آملًا أن تؤدي نتائج الدراسة الى مزيد من الأبحاث التي تحقق في هذا الاحتمال.