الأربعاء 9 ربيع الأول 1444 ﻫ - 5 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دراسة تحذّر من الإفراط في النشاط البدني خلال المراهقة.. إليكم السبب!

منذ دقيقتين
ميديكال إكسبرس
A A A
طباعة المقال

كشفت دراسة نُشرت في مجلة Orthopaedic Research، معتمدةً على اختبارات تصويرية، أن مستويات النشاط البدني قد تؤثر على مشكلة تصيب الساق لدى المراهقين والبالغين خلال النمو.

وتضمّنت الدراسة ٥٧ لاعب كرة قدم مقارنة بمجموعة أخرى شملت ٣٤ ذكرًا و٣٤ أنثى تتراوح أعمارهم بين ١١ و٢١ سنة. وكشف التصوير بالرنين المغناطيسي أن مستويات النشاط البدني ارتبطت بتطور حالة غير طبيعية تصيب الرجلين.

وقال الكاتب المشارك في الدراسة “سكوت فيرنكويست” إن “دراستنا تقترح أن محاذاة غير طبيعية في الساق، وهي عامل خطر للإصابات وهشاشة العظام في المستقبل، قد تتطور في المراهقة المبكرة بسبب مستويات نشاط بدني عالية”.

وأكد أن تعديل مستويات النشاط خلال هذه المرحلة الدقيقة من النمو قد يمنع الإصابة بهذه المشكلة، آملًا أن تؤدي نتائج الدراسة الى مزيد من الأبحاث التي تحقق في هذا الاحتمال.

    المزيد من الصحة

    حقائق مثيرة للاهتمام.. كيف يعرقل تناول الطعام في وقت متأخر عملية خسارة الوزن؟
    تأثير قد لا تتوقعونه لجراحة إنقاص الوزن على طريقة عمل الأدوية!
    صحة القلب.. عامل أساسي تمامًا كممارسة الرياضة لا تغفلوا عنه!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سوبرماركت
    استعدوا... موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تنتظر اللبنانيين
    فرانسيس فوكوياما
    صاحب "نهاية التاريخ" يتنبأ بانهيار روسي في غضون أيام
    حقل كاريش
    رغم التقدّم في ملف الترسيم.. تصريح مفاجئ لـ"شينكر"