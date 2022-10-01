دراسة تكشف... فوائد مذهلة لرفع الأثقال لدى كبار السن

لا يغيب عن بال أحد أهمية الرياضة لصحة الإنسان، ولتأكيد ذلك توصلت دراسة أميركية نُشرت نتائجها في الدورية البريطانية للطب ‏الرياضي، إلى أن البالغين الذين قاموا بممارسة تمرينات رياضية تتضمن تقوية العضلات برفع للأثقال تقل لديهم مخاطر الوفاة لأي ‏سبب مرضي بنسبة 9٪‏‎.‎

وأوضح الباحثون أن الجمع بين رفع الأثقال والتمارين الرياضية التقليدية أسبوعيا، قد أثبت إحصائيا أنه يؤدي إلى فوائد صحية مهولة، ‏وفقًا لما نشره موقع شبكة “سكاي” الإخبارية‎.‎

وقام أكاديميون في المعهد الوطني الأميركي للسرطان في روكفيل بولاية ماريلاند بفحص بيانات ما يقرب من 100000 بالغ ‏يشاركون في دراسة فحص أميركية، توفي منهم 28477 خلال فترة المتابعة التي استغرقت 9 أعوام وستة أشهر‎.‎

كما قدم المشاركون، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 71 عامًا، معلومات عن نشاط رفع الأثقال وأي تمارين رياضية أخرى شاركوا فيه، إذ ‏أفاد حوالي 23% عن نشاط لممارسة التمرينات بدعم الأثقال و16% أفادوا برفع الأثقال بانتظام مرة واحدة إلى ست مرات في ‏الأسبوع‎.‎

وكشفت نتائج الدراسة أن البالغين، الذين قاموا بتمارين رياضية تتضمن أي رفع للأثقال لديهم مخاطر وفاة أقل بنسبة 9% إلى 22%. ‏فيما قلت النسبة إلى حوالي 14% بين من شاركوا في رفع الأثقال بشكل “منتظم”، في حين أن أولئك الذين قاموا بممارسة تمرينات ‏رياضية بدون رفع أثقال انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 32‏‎%.‎

أما البالغون، الذين أبلغوا عن استيفائهم لإرشادات ممارسة التمرينات الرياضية التقليدية بانتظام مع رفع الأثقال مرة أو مرتين على ‏الأقل كل أسبوع، فانخفضت نسب خطر الوفيات لديهم خلال فترة المتابعة لـ41 إلى 47٪‏‎.‎

وكتب الباحثون أن رفع الأثقال ارتبط لدى كبار السن بشكل مستقل بانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب المرضية ‏وأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرين إلى أن نتائج البحث يعطي دليلًا أوليًا للعلماء وللأطباء حول فوائد رفع الأثقال لكبار السن، ‏الذين سيمكنهم إضافة تمارين رفع الأثقال إلى روتين نشاطهم البدني‎.‎