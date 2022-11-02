دراسة: تناول الأطعمة المخمرة والألياف يخفض مستويات التوتر

عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع التوتر، غالبًا ما يُقال لنا إن أفضل الأشياء التي يمكننا القيام بها هي ممارسة الرياضة أو تخصيص وقت أنشطتنا المفضلة أو تجربة التأمل أو اليقظة الذهنية، لكن أنواع الأطعمة التي نأكلها قد تكون أيضًا طريقة فعالة للتعامل مع الإجهاد، أظهرت دراسة أن تناول المزيد من الأطعمة المخمرة والألياف يوميًا لمدة أربعة أسابيع فقط كان له تأثير كبير على خفض مستويات التوتر ،وفقا لما نشره موقع “neurosciencenews”.

أظهرت مجموعة متزايدة من الأبحاث أن النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتنا العقلية، قد يقلل النظام الغذائي الصحي من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض العقلية الشائعة، أحد التفسيرات لهذا الارتباط يمكن أن يكون من خلال العلاقة بين دماغنا والميكروب يوم “تريليونات البكتيريا التي تعيش في أمعائنا”.

يُعرف هذا بمحور القناة الهضمية، ويسمح هذا للدماغ والأمعاء بالتواصل المستمر مع بعضهما البعض، مما يسمح بوظائف الجسم الأساسية مثل الهضم والشهية، وهذا يعني أيضًا أن المراكز العاطفية والمعرفية في دماغنا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بـ أمعائنا.

في حين أظهرت الأبحاث السابقة أن التوتر والسلوك مرتبطان أيضًا بالميكروبيوم، لم يتضح حتى الآن ما إذا كان تغيير النظام الغذائي “وبالتالي الميكروبيوم لدينا” يمكن أن يكون له تأثير واضح على مستويات التوتر.

وأجريت الدراسة على 45 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة ولديهم أنظمة غذائية منخفضة الألياف نسبيًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا أكثر من نصفهم من النساء، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين وتعيين نظام غذائي عشوائي لاتباعه لمدة أربعة أسابيع من الدراسة.

تم تخصيص نظام غذائي يحتوي على كمية الأطعمة البريبايوتك والأطعمة المخمرة التي يتناولونها، يُعرف هذا بالنظام الغذائي “السيكولوجي”، لأنه يشمل الأطعمة التي تم ربطها بتحسين الصحة العقلية.

أبلغ أولئك الذين تناولوا المزيد من الأطعمة النفسية الحيوية خلال فترة الأربعة أسابيع عن أكبر انخفاض في مستويات التوتر، تشير النتائج إلى أنه يمكن استخدام أنظمة غذائية محددة لتقليل مستويات التوتر قد يساعد هذا النوع من النظام الغذائي أيضًا في حماية الصحة العقلية على المدى الطويل لأنه يستهدف الميكروبات في الأمعاء.

لذلك في المرة القادمة التي تشعر فيها بالتوتر بشكل خاص، ربما ترغب في التفكير مليًا فيما تخطط لتناوله في الغداء أو العشاء، قد يساعدك تضمين المزيد من الألياف والأطعمة المخمرة لبضعة أسابيع في تقليل التوتر.