دراسة حديثة.. التعرق لا يعني خسارة الوزن

قد يكون التعرق علامة تشعرك بالرضا بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة، فرؤية ما أخرجه الجسم من عرق يعطي لك مؤشر على مدى صعوبة التمرينات ما يعني أنك قد فقدت مزيد من السعرات الحرارية والدهون، فهكذا نعتقد ولكن على عكس المتوقع فكمية العرق التي يفرزها الجسم أثناء ممارسة الرياضة أو بعدها ليست دليل على صعوبة التمرين أو فقدانك لمزيد من السعرات الحرارية.

فالتعرق ما هو إلا تجربة فريدة يقوم بها الجسم لتحقيق هدف معين تبعا لوظيفته ودوره المحدد الذي أكدته دراسة تم نشرها في مجلة ” Temperature Medical Physiology and Beyond” فوفقا للدراسة تتمثل الوظيفة الرئيسية للتعرق في المساعدة على تبريد الجسم وليس مؤشر على حرق مزيد نن السعرات الحرارية أو الدهون ولا يعطي أيضا دلالة على شدة التمرين.

والتعرق ما هو إلا مؤشر على ارتفاع درجة حرارة الجسم وطريقة يلجأ إليها الجسم لتنظيم درجة الحرارة فتلك الحبات الصغيرة من الماء تقوم بشكل أساسي على المساعدة في تبريد الجسم عندما ترتفع درجة حرارته حتى يمكن الاستمرار في ممارسة الرياضة وفقا لموقع “ومين هيلث”.

فعندما ترتفع درجة حرارة الجسم تقوم الغدد العرقية بإفراز الماء على سطح الجلد ما يؤدي إلى تبخره ومن ثم القيام بدوره في المساعدة على تبريد الجسم ونتيجة اختلاف انواع الغدد العرقية تختلف انواع العرق التي يفرزها الجسم حيث يتكون العرق من مئات الجزيئات المختلفة والتي منها الماء والملح ومستقلبات الهرمونات ومستقلبات الستيرويد وجزيئات استجابة الإجهاد.

كما أن لديها آثار للطعام والكافيين ومنتجات العناية الشخصية فيحدث العرق في لحظات العصبية أو القلق أو المرض أو تتناول الأطعمة الغنية بالتوابل وأثناء التمرين ليكون دور التعرق ليس تبريد الجسم فقط وانما ايضا يعكس الاستجابة الهرمونية والتوتر وكذلك صحة الجهاز المناعي والعصبي ليكون العرق نافذة على صحتنا العامة ومرضنا.