دراسة حديثة.. مشروبات الدايت تضر بوظائف المخ

هناك الكثير من الأحاديث حول مشروبات الدايت وأضرارها، وبالرغم من أنها قليلة السكريات والسعرات الحرارية إلا أنها تشكل خطر بعض الشيء، حيث تشير الأبحاث إلى أن بدائل التحلية المستخدمة في المشروبات الدايت لها تأثيرات علي الصحة، وذلك وفقا لما نشرته جريدة “ذي صن” البريطانية.

وأوضحت الدراسة إلى أن تناول المحليات الصناعية في سن المراهقة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في الذاكرة طويلة المدى في وقت لاحق من العمر، فقد وجد باحثون من الولايات المتحدة أن المحليات الصناعية تبطئ عملية التمثيل الغذائي ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري، ومن المرجح أن تجعل المحليات براعم التذوق أقل حساسية للسكر.

وأجرى الباحثون من كلية دورنسيف للآداب والفنون والعلوم بجامعة جنوب كاليفورنيا، اختبارات على الفئران الصغير التي استهلكت المحليات الدايت أي المنخفضة السعرات الحرارية، وأكتشف أنهم تعرضوا لضعف في الذاكرة، أما بالنسبة للمراهقين فقد يؤثر تناولهم لهذه المشروبات علي الذاكرة أيضا.

وقال أحدي مؤلفي الدراسة البروفيسور سكوت كانوسكي، من جامعة جنوب كاليفورنيا، أن تناول المشروبات الدايت منذ الصغر تؤثر علي الشخص في الكبر، ويكون لها تأثيرات غير مقصودة، وطويلة الأمد.

وعند خضوع الفئرات للدراسة، فبعد شهر، نمت الفئران وأصبحت بالغة، وقام مؤلفو الدراسة بتقييم ذاكرتها باستخدام اختبارين مختلفين، وأظهرت الاختبارات أن الفئران التي كانت تشرب المشروبات المحلاة أثناء نشأتها، واجهت صعوبة في اجتياز اختبارات الذاكرة مقارنة بالفئران التي شربت الماء العادي فقط.