دراسة: درجة قوة التمارين الرياضية تؤثر على وظائف الدماغ ‏

ذكرت دراسة جديدة أجريت في كلية دار تموث أن درجة قوة التمارين الرياضية تؤثر بشكل مختلف على وظائف الدماغ والذاكرة على ‏المدى الطويل. من المعروف طبعاً أن ممارسة التمارين الرياضية تعود بشكل جيد على صحة الجسم والدماغ، لكن تبين أن التأثيرات ‏تختلف بشكل كبير حسب قوة التمرين‎.‎

وقام المسؤولون عن الدراسة بجمع 113 شخصاً يمارسون التمارين الرياضية بانتظام بسرعات وقوات مختلفة، وطلبوا منهم إجراء ‏بعض الاختبارات التي تقيم وظائف الذاكرة، والصحة العقلية، وطلبوا منهم أيضاً تدوين معلومات التمارين الرياضية التي يمارسونها ‏بانتظام خلال السنة الفائتة. وقد توقع القائمون على الدراسة أن يسجل الأشخاص الأكثر نشاطاً نتائج أفضل في اختبارات الذاكرة، لكن ‏في الواقع لم تثبت النتائج ذلك‎.‎

وضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين رياضية منخفضة الشدة أو منخفضة الكثافة سجلوا نتائج أفضل في اختبارات ‏الذاكرة، كما أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين رياضية مرتفعة الشدة أو قاسية يعانون من مستويات مرتفعة من القلق والتوتر، بينما ‏أظهرت مجموعة التمارين الرياضية منخفضة الشدة مستويات أقل من القلق والاكتئاب‎. ‎

قد تحتاج هذه النتائج إلى المزيد من الدراسات لإثبات العلاقة بين نوع التمرين وتأثيره على الذاكرة والصحة العقلية بدقة، لكنها قد ‏تساعد أيضاً في تصميم تمارين مخصصة للطلاب لزيادة الوظائف المعرفة عندهم وتقوية الذاكرة‎.‎