زيت جوز الهند.. مغذي للبشرة وعلاج للخرف

يعد زيت جوز الهند بمثابة ينبوع الصحة للشعر، حيث إنه غني بالأحماض الدهنية المشبعة، التي تعمل على ترطيب الشعر وتمنحه ملمسا ناعما.

وقالت مجلة “myself” المعنية بالموضة والجمال، إن زيت جوز الهند غني أيضا بفيتامين E، الذي يعمل على زيادة نمو الشعر وتقوية بنيته. كما يندرج فيتامين E ضمن مضادات الأكسدة، ومن ثم فهو يحمي الشعر من الآثار البيئية الضارة كالأشعة فوق البنفسجية.

ويحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، الذي يحارب البكتيريا والفطريات والالتهابات، ما يعود بالفائدة على صحة فروة الرأس، وهو الأمر الذي يساعد على نمو الشعر ويحميه من القشرة والتقصف والتساقط.

وأشارت “myself” إلى أن زيت جوز الهند يعد مناسبا للشعر الجاف والمجهد والكثيف بصفة خاصة، بينما ينبغي استخدامه بحذر مع الشعر الخفيف والشعر الدهني.

فوائد زيت جوز الهند الصحية

لزيت جوز الهند العضوي العديد من الفوائد الصحية للجسم، وهذه أهمها:

علاج ومكافحة أمراض البشرة

من فوائد زيت جوز الهند العضوي أنه يساعد على علاج مشاكل البشرة المختلفة، وخاصة المشاكل التالية: الأكزيما (Eczema)، والصدفية، والتهاب الجلد التماسي.

لمكافحة الصدفية بالإمكان وضع القليل من زيت جوز الهند في ماء الاستحمام والجلوس فيه لفترة، أما لمكافحة الأكزيما فمن الممكن دهن القليل من زيت جوز الهند موضعيًا على أماكن تهيج البشرة.

تسريع شفاء الجروح والحروق

يساعد استعمال زيت جوز الهند العضوي على تسريع التئام الجروح وعلى تخفيف الألم الناجم عن الحروق المختلفة، ولكن يفضل استشارة الطبيب أولًا قبل استخدام الزيوت على الحروق بشكل عام.

مزلق جنسي طبيعي

يعتبر زيت جوز الهند العضوي والنقي وغير المعالج أحد المزلقات الجنسية الطبيعية، والتي من النادر جدًا أن يعاني أي أحد من حساسية تجاهها.

ولكن يجب الحذر وعدم استعمال زيت جوز الهند مع الواقي الذكري أو الأنثوي، إذ أنه يقلل من فعالية الواقي في منع الحمل.

تحسين صحة الفم والأسنان

أظهرت العديد من الدراسات أن الغرغرة (المضمضة) بزيت جوز الهند العضوي يساعد على تخليص الفم من البكتيريا ومسببات تراكم البلاك المختلفة، كما يساعد على خفض فرص الإصابة بالتهاب اللثة (Gingivitis).

مكافحة نوبات الصرع

بدأت بعض الدراسات الصغيرة تظهر مؤخرًا أن من فوائد زيت جوز الهند العضوي المحتملة قدرته على مكافحة التشنجات والنوبات المصاحبة لمرض الصرع، خاصة في بعض الحالات التي لا تنفع معها الأدوية.

مكافحة الخرف والزهايمر

أظهرت بعض الدراسات أن استعمال زيت جوز الهند العضوي بانتظام يساعد على تحسين التركيز والإدراك، وبالتالي تحسين الذاكرة والحماية من أمراض الذاكرة المختلفة، مثل؛ الزهايمر (Alzheimer’s disease) والخرف.

فوائد أخرى لزيت جوز الهند العضوي

من فوائد زيت جوز الهند العضوي المحتملة كذلك ما يلي:

– الحفاظ على صحة القلب وجهاز الدوران وخفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم.

– تحفيز خسارة الوزن الزائد وحرق الدهون في الجسم.

– الحفاظ على صحة الكبد والكلى والبنكرياس.

– السيطرة على مرض السكري (Diabetes)، ومنع زيادة مستويات سكر الدم عن الحد الطبيعي.