طبيب أسنانك قادر على رصد أمراض الكلى.. 4 علامات في الفم قد تكون دليلًا

شارك اختصاصي الأسنان “د. غريغ غريلّو”، أربع علامات تحذيرية قد ترصد وجود مشاكل في الكلى. فإذا كنت تعاني من مشاكل معينة في الفم، قد يكون ذلك إشارة إلى أمراض في الكلى. وأمراض الكلى تحدث عندما لا يتمكن العضو الأساسي من إخراج السموم من الدم.

يشير الخبراء الى ان الشخص يصبح أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى اذا كان يعاني من السكري أو ضغط الدم. المشكلة الصحية هذه قد تودي الى جفاف الفم الذي يحصل نتيجة خفض إنتاج اللعاب الذي يسبّب تغييرات في التذوق وجفافًا في الفم.

في هذا الإطار، حذّر د. غريلو من أن نسبة الأسيد ترتفع عندما يصبح الفم جافًا، مما يؤدي الى تسوس متوحش للأسنان. وفي العادة قد يودي التسوس الى خسارة الأسنان.

في السياق نفسه، عدّد مركز الصحة البريطاني أعراضًا قد تدل على مرض الكلى يجب التنبه لها، وتشمل:

-خسارة الوزن

-فقدان الشهية

-تورم في الكاحل، القدم، واليد

-دم في البول

-حكة في الجلد

-تشنّج عضلي

-غثيان

-صداع

-أرق

ووفقًا للطبيب غريلو، هناك اربع علامات في الفم قد تشير الى وجود مشاكل في الكلى وهي:

-تقرحات الفم

-جفاف الفم

-تسوس الأسنان

-فقدان الأسنان

وعند رصد هذه العلامات، يحصل التشخيص عن طريق فحص البول والدم، وفي بعض الحالات قد يحتاج الشخص إلى اخذ خزعة. ويضيف د. غريلو أن هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين الصحة الفموية والجهازية، قائلًا إن اللثة الشاحبة قد تحدث نتيجة فقر الدم الذي يحدث عادة نتيجة نقص الحديد.

من جهة ثانية، إن تغييرًا في كثافة العظام الذي يمكن رصده عن طريق اختصاصي أسنان قد يكشف مرض هشاشة العظام. ويقول غريلو إن العظام حول الأسنان توفّر القاعدة التي تدعمها. وفيما يصعب كشف الحالة في المنزل، قد يكون أطباء الأسنان اول من يشتبهون بتغيير في كثافة العظام، اذ إن الأسنان التي تتحرّك اكثر من المعدل خلال الفحص، قد تقدّم دليلًا باكرًا على الحالة الصحية المتقدمة.