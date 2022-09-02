طبيب يحذّر: شمس الظهيرة قد تصيب الإنسان بالتسمم الضوئي

حذر الدكتور هاني الناظر طبيب الأمراض الجلدية المصري، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة؛ لتأثيرها الضار على الجلد.

وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث السابق، في تصريحات تلفزيونية، أن الجسم يحتاج بوجه عام إلى أشعة الشمس للحصول على فيتامين “د” تحديداً، والذي يقوي العظام، غير أن هذا الاحتياج لا يبرر أن يتعرض الشخص لأشعة الشمس أثناء الظهيرة؛ لأن ذلك يؤثر بشكل سلبي على الجلد والجسم بوجه عام.

ويفضل الناظر أن يكون التعرض لأشعة الشمس، في وقت ما قبل غروب الشمس بقليل بحيث تكون أشعتها أقل خطورة وسخونة، وتأثيراتها السلبية على الجلد وصحة الإنسان أقل بشكل كبير.

وحول المخاطر المباشرة التي يمكن أن تسببها أشعة الشمس وقت الظهيرة، أشار الناظر إلى خطر الإصابة بالتهاب الجلد والتسمم الضوئي، وقد يصل الأمر إلى الحروق”.

ونصح هاني الناظر بارتداء الملابس القطنية عند ارتفاع درجات الحرارة لتقليل خطورة أشعة الشمس على الجسم، وعدم ملامسة الشمس مباشرة للجلد.