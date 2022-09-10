طبيب يكشف أسباب الإدمان

قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج الإدمان بكلية طب قصر العيني في مصر، إن السبب الرئيسي لإدمان الشباب للمخدرات هو رفقاء السوء.

وقال الطبيب المعروف إعلامياً بأنه “معالج المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب”، إن الفراغ والتعامل مع أشخاص سيئين يدفعان الشباب إلى تعاطي المواد المخدرة التي تؤدي إلى مشكلات صحية ونفسية لا حصر لها.

وأكد عبدالمقصود أثناء حديثه لبرنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” المصرية، أن المشكلات اليومية ليست مبررا نهائيا لتعاطي المواد المخدرة بأي حال من الأحوال، بل على العكس فإن تعاطي المخدرات يؤثر سلباً على الحالة الطبيعة للشخص ويفاقم من مشكلاته بوجه عام.

واعتبر الدكتور نبيل عبدالمقصود أن الاختفاء وراء المواد المخدرة يأتي بهدف مواجهة المشكلات، مضيفا: “أكبر الأخطاء التي يقع فيها المدمن أنه يبتعد من جهة عن مواجهة مشكلاته، فضلاً عن تأثير المخدرات على جسد الشاب والتي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن تداركها”.

وتابع: “العديد من الحالات التي تصل إليه من الشباب لا يعرفون أنواع المواد المخدرة التي يتعاطونها ومدى خطورتها، حيث يتم تداول المواد المخدرة بأسماء مختلفة”.

وأكد نبيل عبدالمقصود أن أخطر الحالات التي يتعامل معها في مجال عمله حينما يأتي إليه مريض بعد تناوله جرعة مخدرات زائدة ولا يستطيع إسعافه أو إنقاذ حياته، مردفا: “بحس إني واقف مشلول مش عارف اعمل حاجة