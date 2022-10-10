عادات تسهّل عملية الاستيقاظ في الصباح

تحدّث فريق من أطباء الأعصاب عن أهم العادات التي قد تساعد في الاستيقاظ في الصباح بسهولة والشعور بالراحة النفسية، وأهمها شرب كوب من الماء.

وذكر الأطباء أنه “لتسهيل الاستيقاظ، عليك القيام بتمارين في السرير وشرب الماء، تحتاج إلى شرب الماء في الصباح وممارسة التمارين في السرير”.

في هذا الإطار، قال الطبيب “سيرغي دلين”: “لتسهيل النهوض في الصباح من العادة، أوصي بالذهاب إلى الفراش بين الساعة 22:30 والساعة 23:30”.

وأضاف أنه من الأفضل أن يدخل الجسم المرحلة الرابعة من النوم العميق، حيث يحدث أقصى إنتاج لهرمونات النمو والشباب، وكذلك الميلاتونين، وهو أمر ضروري للصحة الجيدة.

ووفق الطبيب، إنّ النقطة الثانية المهمة للغاية هي عندما تستيقظ، “قم بتمرين واحد على الأقل من أي نوع من التمارين في السرير مباشرة، وعندما نفتح أعيننا، تحدث مرحلة إطلاق الكورتيزول. وأوضح أن الكورتيزول هرمون يساعد الجسم على الاستيقاظ بشكل جيد ونشط وسريع”.

كذلك، أشار إلى أنه يمكنك القيام بتمارين مباشرة في السرير على سبيل المثال، “قم بقبض يديك وتحريكها مع الشهيق والزفير، أو الضغط وإرخاء أصابعك. وإذا قمت بذلك حوالي خمس مرات، سيأتي الشعور بالراحة على الفور تقريبا”.

وأوصى بشرب كوب من الماء فور الاستيقاظ من النوم، وقال إن الماء ينشّط عمل الجهاز الهضمي وتدفق الدم وجميع الأعضاء والأنظمة الداخلية للجسم.