عارض شائع لمصابي كورونا من الملقحين... ما هو؟

بات من المعروف أن الأعراض الشائعة للإصابة بكوفيد-19 تشمل التعب والتهاب الحلق والصداع، إلا أن هناك عارضا آخر عاما ‏سجل لدى المصابين بكورونا ممن حصلوا على اللقاحات المضادة للوباء‎.‎

وأشارت البيانات التي جمعها مشروع‎ ZOE Health Study ‎البريطاني، إلى أن الإسهال يعتبر من الأعراض الشائعة لمرض كوفيد-‏‏19 لدى البريطانيين المصابين به من الذين تم تلقيحهم‎.‎

وأظهرت البيانات ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين أبلغوا عن هذا العارض في يناير 2022، وأن بعضا من ذلك كان مرتبطا بمتغير ‏‏”أوميكرون‎”.‎

وأوضح المشروع أن الإصابة بكورونا ترافق في كثير من الحالات مع ظهور جراثيم في المعدة، حسبما نقلت صحيفة “إندبندنت” ‏البريطانية‎.‎

ووفق القائمين على المشروع فإن الإسهال يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة للفيروس التاجي، حيث يبدأ في اليوم الأول من ‏الإصابة ويزداد سوء على مدار الأسبوع‎.‎

ولفت الباحثون إلى أن البيانات وجدت أن عارض الإصابة بالإسهال بات أقل انتشارا مع كل متغير للفيروس، إذ أبلغ ما يقرب من ثلث ‏البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما عن إصابتهم بالإسهال أثناء موجة “ألفا”، بينما قال واحد فقط من كل 5 إنهم عانوا من ذلك ‏خلال موجات “أوميكرون” و”دلتا‎”.‎

ونصحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية المصابين بالإسهال بالحرص على ترطيب الجسم بالسوائل والراحة، وإجراء ‏اختبار كوفيد-19 في حال ترافق ذلك مع أعراض كورونا الشائعة الأخرى مثل ارتفاع الحرارة والسعال وفقدان حاسة التذوق أو الشم‎.‎