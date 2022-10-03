الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عامل جديد يؤثر على الشيخوخة... ما هو؟

منذ ساعة واحدة
الشيخوخة

الشيخوخة

A A A
طباعة المقال

تلعب عوامل عدة، مثل التاريخ الطبي والوراثة ونمط الحياة ما يحدث لعقل وجسم الإنسان مع تقدمه في العمر، لكن دراسة جديدة وجدت “عاملاً جديداً” يؤثر على الشيخوخة.

وذكر موقع “ميديكال نيوز توداي” أن دراسة جديدة أجراها باحثون من هونغ كونغ، خلصت إلى أن الصحة العقلية، شأنها شأن الصحة البدنية، تؤثر على الشيخوخة.

وتوصلت الدراسة، التي أجراها باحثون من شركة “Deep Longevity”، إلى أن المشاكل النفسية تؤدي إلى تخفيض أمد حياة الإنسان، أكثر مما يفعله التدخين.

وقال فيدور غالكين، المؤلف الرئيسي للدراسة، المنشورة على مجلة “Aging”، إنه بإمكان الناس تحسين صحتهم العقلية للتأثير بطريقة إيجابية على صحتهم البدنية.

وأضاف غالكين: “لأكون أكثر دقة، يمكن أن تتأثر الشيخوخة بحالتك العقلية والعاطفية”.

وتشير الدراسة، التي شارك فيها نحو 12 ألف صيني، إلى أن العوامل النفسية، مثل الاكتئاب ومشاكل النوم والوحدة والشعور بالتعاسة، تؤدي إلى تسريع الشيخوخة.

وأبرزت أن الجمع بين العوامل النفسية ساهم في تسريع شيخوخة الشخص بمقدرا 1.65 سنة، وهو معدل أعلى من التدخين.

    المزيد من الصحة

    الرغبة بالانتحار- تعبيرية
    دراسة غريبة: ما العلاقة بين تناول حمض الفوليك وانخفاض معدلات الانتحار؟
    طعام- تعبيرية
    5 نصائح تساعدك على تناول طعام صحي
    الخفافيش هي أحد مصادر انتشار فيروس كورونا
    أزمة جديدة.. فيروس مقلق في "خفافيش روسية" لا يستجيب للقاحات العلماء!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حسن نصرالله
    أول تعليق لنصر الله عن الأحداث في إيران.. "الحاكم الحقيقي هو المهدي المنتظر"!
    المقدم ربيع فقيه
    قوى الأمن تنعى ضابطاً كبيراً في شعبة المعلومات
    علامات قد تدل على مرحلة متقدّمة من سرطان المثانة.. إحداها في الرجلين!