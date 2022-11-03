عصير البقدونس مخزن للفوائد الصحية.. تعرّفوا إليها!

تحتوي عصائر الخضار والنباتات العشبية على منافع صحية كبيرة نظرًا لتركّز الفيتامينات والمعادن والمركبات الغذائية فيها.

وسنتناول في السطور التالية الفوائد الصحية التي قد يوفّرها البقدونس عند تناوله على شكل عصير.

البقدونس نبات عشبي يدخل في العديد من أطباق المطبخ الشرقي كما الغربي، وهو أيضاً نبات له خصائص طبية واسعة وهامّة على صعيد الصحة، خصوصاً إذا ما تمَّ تناوله على شكل عصير.

خصائص مضادّة للبكتيريا والالتهابات

الفيتامين سي C الموجود في البقدونس يحمي الجسم وينظفه ويدافع عنه. بفضل عمل هذا الفيتامين، يمكن لجسمك أن يمنع السرطان بشكل أفضل. كما أنه ينقي الجسم من الجذور الحرّة وكذلك أي نوع من السموم. عند استهلاكه بانتظام، فأنت في مأمن من الأمراض البسيطة مثل الزكام والسعال والأكزيما …

تساعد مركّبات الفلافونويد الموجودة في البقدونس أيضًا على محاربة الحساسية. كما أنها تحميك من الخلايا المسببة للسرطان. استهلك عصير البقدونس بانتظام لحماية نفسك من المزيد من أنواع الأمراض التنكسية.

يعمل البقدونس كمضادّ للالتهابات بفضل زيت الأوجينول الذي يحتوي عليه. لألم التهاب المفاصل وما شابه، ضع في اعتبارك البقدونس. اشرب عصير البقدونس بانتظام لتحسين وضعك بشكل يومي. في غضون أسبوعين من تناول عصير البقدونس، ستلاحظ أن الألم قد انخفض بشكل كبير.

عصير البقدونس حليف لجهاز الدم

البقدونس يجعل الدم في الجسم أكثر قلوية، مما يسمح بتحسين أكسجة الدم. لا يساعد البقدونس فقط في تنقية الدم من السموم المخزنة عن طريق التنفس، وعن طريق الأدوية والأطعمة التي نتناولها، وما إلى ذلك، ولكنه يساعد أيضًا على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

في الواقع، يحتوي الكلوروفيل على الهيموجلوبين بشكل مشابه تقريبًا لتلك التي ينتجها جسمك. يعزز استهلاكه زيادة إنتاج الدم في أجسامنا.

يشارك فيتامين ك K أيضًا في عملية تخثر الدم. كما أنه مهم لكل من تكوين العظام ونموها. يمنع كسور العظام ويساعد على تمعدن العظام.

فيتامين K مهم أيضًا لنظام القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ مضادات الأكسدة القوية الموجودة في البقدونس تساعدك على تنقية الدم والجسم بشكل عام.

عصير البقدونس يحمي المثانة والكلى

كونه مدراً للبول ومضاداً للبكتيريا، يساعد عصير البقدونس على تنقية الجسم من السموم.

عصير البقدونس يحافظ على توازن الجهاز الهضمي

من أشهر الفوائد الطبية للبقدونس هي الحفاظ على الجهاز الهضمي. لقد استخدمت شعوب مختلفة البقدونس لعدة قرون في حالة حدوث مشاكل في المعدة. في الواقع، يمكن للبقدونس من خلال خصائصه العديدة أن يحارب الإسهال والقيء والمغص والإمساك.

في حالة الشعور بالانتفاخ وانتفاخ البطن يُنصح بشرب عصير البقدونس، فهو سيريحك بسرعة كبيرة.

إذا كنت تعاني من عسر الهضم بعد الوجبة أو إذا كنت تعاني من آلام في المعدة، فعليك بعصير البقدونس. غني بالألياف، فهو يدعم أنشطة الجهاز الهضمي، كما أنه يحفّز شهيتك.

في حالة الارتجاع المريئي، تناول نصف كوب من عصير البقدونس. سوف يريحك. للعلاج طويل الأمد تناول نصف كوب من عصير البقدونس يوميًا في الصباح قبل الأكل. أفضل حليف للبقدونس هو الليمون. لذلك أضف دائماً عصير الليمون إلى عصير البقدونس. لن يؤدي ذلك فقط إلى تسهيل تناول هذا العصير، ولكن بالإضافة إلى ذلك، فإن خصائص الليمون تعزز عمل العناصر الغذائية الموجودة في البقدونس.

عصير البقدونس لحماية شعرك

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر وتكسر الشعر، يمكنك تناول عصير البقدونس للتغلب على مشكلتك. تساعد مضادات الأكسدة Apigenin الموجودة في البقدونس جنبًا إلى جنب مع العديد من العناصر الغذائية الموجودة في البقدونس في إصلاح الشعر.

كما أنها تساعد في مكافحة البكتيريا والفيروسات والفطريات وغيرها من الخصائص.

اغسل شعرك بعصير البقدونس. أضف زيت الزيتون (ملعقتان كبيرتان لكل كوب). أضف بضع قطرات من الليمون للشعر الجاف وعصير الليمون الكامل للشعر الدهني.

عصير البقدونس يخفف آلام الدورة الشهرية

بفضل الخصائص المضادّة للالتهابات في البقدونس. تختفي التشنجات والآلام الناتجة عن الدورة الشهرية في غضون 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول عصير البقدونس بانتظام يساعد على تنظيم اضطرابات الدورة الشهرية.

إن مادة الأبيول Apiol، الموجودة في البقدونس، تعمل على نظام الخصوبة لكل من النساء والرجال.

كوني حذرة، إذا كنت حاملاً، اسألي طبيبك للحصول على المشورة قبل تناول عصير البقدونس.