كشف علماء في بريطانيا، السبت، علاج جديد لمرض السرطان.

وقال العلماء: “هناك علاجاً جديداً للسرطان، يستخدم فيروساً شائعاً لإصابة الخلايا الضارة وتدميرها، يبدو واعداً في تجارب بشرية مبكرة”.

جاء ذلك بعدما اختفى السرطان لدى أحد المرضى، بينما رأى آخرون أورامهم تتقلّص.

والدواء هو شكلٌ ضعيفٌ من فيروس قرحة البرد -الهربس- تمّ تعديله بحيث يقتل الأورام.

ومازالت هناك حاجة إلى إجراء دراسات أكبر وأطول، لكن الخبراء يقولون إن الحقن قد يوفّر في النهاية شريان حياة لمزيدٍ من الأشخاص الذين يعانون حالات متقدمة من السرطان.

ورغم التطور في المجالات الطبية والتقنية، ما زال مرض السرطان يفتك بـ 9.6 مليون شخص سنويا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

معلومات عليك أن تعرفها عن مرض السرطان، بحسب منظمة الصحة العالمية:

يقتل مرض السرطان قرابة 10 ملايين شخص سنويا.

السرطان مسؤول عن 16% من إجمالي الوفيات حول العالم.

حالة وفاة بالسرطان من بين كل 6 وفيات حول العالم.

التبغ ومنتجاته مسؤولة عن ربع حالات الإصابة بالسرطان.

العدوى والالتهابات مسؤولة عن 13% من حالات الإصابة بالسرطان.

شرب الكحول مسؤول عن 5% من حالات السرطان.

يحتل السرطان المرتبة الرابعة بين أسباب الوفاة في منطقة شرق المتوسط.

يتوقع أن يتم تسجيل 1.35 مليون حالة جديدة مصابة بالسرطان في شرق المتوسط بحلول 2040.

يمكن الوقاية من أكثر من ثلث حالات السرطان.

يمكن علاج نحو ثلث الحالات المصابة إذا اكتشفت مبكرا.

سرطان الرئة الأكثر فتكا بين جميع السرطانات.

سرطان الثدي ثاني أكثر نوع يتم تسجيل حالات إصابات به.

سرطان المثانة والغدة الدرقية الأقل تسجيلا لحالات الإصابة.

يتوقع أن يبلغ عدد المصابين بسرطان الرئة في 2040 قرابة 3.3 مليون شخص.

يتوقع أن تبلغ إصابات سرطان الثدي قرابة 2.8 مليون شخص في 2040.

التطعيم ضد فيروس التهاب الكبد B يقي من سرطان الكبد.

التطيعم ضد فيروس الورم الحليمي البشري يقي من سرطان عنق الرحم.