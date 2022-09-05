علامات تدل أن المرأة تعاني من أمراض القلب... ما هي؟

يُحذر أطباء قلب من أن العلامات الرئيسية التي تدل أن المرأة تعاني من أمراض القلب أو أنها ستعاني من مشكلة قلبية قاتلة، غالبًا ما يتم إغفالها لأنها دقيقة أكثر مما هي عليه عند الرجال.

ويحذر تقرير نشرته جمعية القلب الأميركية (AHA) من أن النساء غالبًا ما يتم تشخيصهن بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة مقارنة بالرجال على الرغم من عدم وجود دليل على أنهن يصبن به بالفعل في وقت لاحق. وهذا يعني أنهن على الأرجح في حالة أسوأ ويبدأن العلاج في حالة أكثر تدهوراً.

وتشمل الأعراض التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها لأمراض القلب، القدرة على المشي لفترة قصيرة من الوقت وصعوبة التنفس في بعض الأحيان. ويحذر الخبراء في AHA أيضًا من أن بعض الأعراض التي قد تتعرض لها المرأة قريبًا من نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب أو حالة قاتلة أخرى غالبا ما يتم تجاهلها أيضا.

وقالت الدكتورة كورين يورغنز، معدة التقرير وأستاذة التمريض في كلية بوسطن، لـ TODAY: “غالبا ما تحدث الأعراض في مجموعات، ونادراً جداً ما يأتي شخص ما مع عرض واحد فقط”.

ولفت الخبراء إلى أنّ الأطباء غالبًا ما يبحثون عن أنماط معينة أثناء استعدادهم لإجراء التشخيص.

وبالنسبة لأمراض القلب، تشمل العلامات الرئيسية حدوث تغييرات في القدرة على التنفس بشكل كامل أو عدم القدرة على بذل نفس القدر من الجهد.

ويمكن أن يكون الأطباء بطيئين في التعرف على هذه الأعراض لدى النساء. وهذا يمكن أن يزيد بشكل كبير من مخاطر الوفاة من المرض.

وبمجرد أن يعلم الشخص أنه مصاب بأمراض القلب، يمكنه البدء في إجراء تغييرات في نمط الحياة وتناول الأدوية التي تساعد على إبطاء تقدم المرض.

وفي حين أنه لا يوجد علاج معروف له، يمكن لأي شخص أن يطيل عمره بشكل كبير بعد تشخيص مرض القلب بالتدخل الطبي.

وتكتب بروفيدنس هيلث: “غالبا ما يخلق التدخل المبكر أفضل فرصة لتحقيق نتيجة ناجحة والاكتشاف المبكر الذي يعالج مشكلة قبل ظهور الأعراض هو المنقذ المحتمل”.

وهناك أيضًا علامات تحذيرية مبكرة تشير إلى أن الشخص سيعاني قريبًا من مرض مرتبط بالقلب قد يقتله – على الرغم من أن الأعراض بين النساء تختلف عن الأعراض لدى الرجال ويمكن أن تمر من دون أن يلاحظها أحد أو لا تتحقق أيضًا.

ويُحذر الخبراء من أنّ المرأة التي تعاني من نوبة قلبية غالبًا ما تشعر بالغثيان وخفة الرأس والتعب والتعرق البارد قبل الحدث.

وقبل السكتة الدماغية، ستعاني المرأة من صداع شديد وتغير في الحالة العقلية أكثر من الرجال في كثير من الأحيان مما يؤدي إلى الإصابة به.

وغالبا ما يتراكم قصور القلب لأسابيع قبل أن يصل إلى نقطة حرجة تتطلب دخول المستشفى.

وقبل الحدث، تبدأ المرأة في التعرق، ويكون لها تورم غير عادي حول جسدها وتشعر بإحساس غير متوقع بحرقة في المعدة.

وقد تعاني النساء أيضًا من أعراض الاكتئاب والقلق خلال الفترة التي تسبق الإصابة بقصور القلب، ما قد يتسبب في حدوث ارتباك أو سلوك غريب.

وكلما تم التعرف على هذه الأعراض في وقت مبكر على أنها مشكلة قلبية وعائية محتملة، كلما أسرع الطبيب في التدخل من خلال الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

وأفاد الكثيرون بأنّ الأعراض الطبية للمرأة غالبا ما لا يتم أخذها على محمل الجد مثل الرجال، وهي مشكلة يمكن أن تكون لها نتائج قاتلة.