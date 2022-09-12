علامات تشير لإصابتك بـ"قصور القلب" دون علمك

عادة ما تحدث النوبات القلبية بسبب تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، ما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم.

وتأتي الأمراض القلبية الوعائية في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، كون عدد الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.

علامات التحذير من قصور القلب

هناك العديد من العلامات التي تشير إلى أنك تعاني من قصور في القلب ولكنك قد لا تعرف، بعضها أعراض تبدو طبيعية لكنها قد تكون قاتلة، وتشمل:

1- التورم

قال الدكتور براخر سينغ استشاري في الصدمات والطوارئ: “تورم القدمين من العلامات الأساسية لاضطرابات القلب الاحتقاني”.

وأضاف: “قد يأتي التورم ويختفي لكنه عادة ما يستمر لفترة أطول، وقد لا تبدو الأعراض مهددة للحياة ولكنها خطيرة”.

وبالتالي، يوصي المختص بإجراء فحوصات متكررة للجسم ومراقبة صحة القلب عن بُعد.

2- ألم في الصدر

الأشخاص الذين يعانون من ألم في الصدر يتجاهلونه عادة كعلامة على مشاكل في المعدة، ومع ذلك فهو أحد أكثر أعراض قصور القلب شيوعًا.

ونقل موقع hindustantimes عن المستشار الطبي الدكتور أنبو بانديان قوله: “قد يعاني الفرد من ضغط أو انزعاج أسفل أو خلف القفص الصدري، ويمكن أن يمتد إلى الفك والكتفين والذراع وأعلى الظهر”.

وتابع: “قد لا يعاني الشخص من مرض في الصدر ولكنه يعاني من مرض في القلب. إنه شائع بشكل خاص بين النساء”.

3- التعب والإرهاق

من الأعراض الشائعة الأخرى لفشل القلب التعب والإرهاق طوال اليوم، بحيث تصبح التمارين مثل المشي والجري وركوب الدراجات مملة لأن أنسجة الجسم لا تتلقى ما يكفي من الدم لأداء مهامها اليومية.

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومغذي مع الكثير من الفيتامينات والمعادن في منع التعب والإرهاق.

4- عدم انتظام ضربات القلب

ينتج عدم انتظام ضربات القلب من خلال الإصابة بجلطات الدم، ونتيجة لذلك، قد يعاني الفرد من إحساس بالحرقان في الصدر.

ويوصى باستشارة الطبيب إذا استمرت تلك الأعراض أو عادت بشكل متكرر أو كان لدى المريض تاريخ مع مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.