علامات قد تدل على مرحلة متقدّمة من سرطان المثانة.. إحداها في الرجلين!

يُعد سرطان المثانة النوع الـ ١١ الأكثر شيوعًا في بريطانيا، لكنه يحتل المركز التاسع في السرطانات المسبّبة للوفيات. ويحدث عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في بطانة المثانة بالنمو والانقسام بطريقة غير منضبطة. وعلى غرار باقي أشكال السرطان، هناك العديد من العلامات التحذيرية للمرض يمكن التنبه لها.

ويشرح استشاري جراحة المسالك البولية “جيريمي أواتس”، المزيد عن سرطان المثانة ويقول: “معظم حالات سرطان المثانة (أكثر من ٧٠ بالمئة) سطحية، ما يعني أنه يتمركز على بطانة المثانة ولا يخترق جدارها، ويمكنه الانقسام الى أورام منخفضة أو عالية الدرجة”.

والأورام عالية الدرجة لديها نسبة خطر أعلى في التطور الى مرض يخترق العضلات، وهو مرض أكثر خطورة ويتطلب علاجات أكثر توغّلًا. ومن العوارض الأولى التي يجب رصدها هي:

-دم في البول

-شعور بالحرق أو الألم عند التبول

-ألم في البطن او أسفل الظهر

-التبول الكثير

ويوضح أن هذه العوارض غالبًا ما ترتبط بمجموعة من مشاكل أخرى غير سرطانية، لكنّه يؤكّد، في الوقت نفسه، أنه في حال اختبر الشخص ايًا من هذه العوارض، من المهم استشارة الطبيب.

لكن، في حال وصل سرطان المثانة الى مراحل أكثر تقدّمًا، قد يلاحظ الشخص علامة بارزة وهي “تضخم في الرجلين”، إلى جانب مجموعة من العوارض الأخرى مثل:

-ألم في العظام

-فقدان وزن لا إرادي

-ألم في الحوض

ويُعتبر التدخين أحد أكثر أسباب سرطان المثانة شيوعًا. ويقول د. أواتس: ” هناك الكثير من عوامل الخطر المعروفة، لكن من المعروف أن التدخين يرفع حظوظ الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان”. ووفق مركز الصحة البريطاني، إن الاحتكاك ببعض الكيميائيات المستخدَمة في الصناعة قد تسبّب سرطان المثانة أيضًا.