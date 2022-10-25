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علامات قد تسبق الجلطة الدماغية بأسبوع

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2022 11:41 صباحًا
الدماغ

الدماغ

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أشار أطباء مركز بيفيرسبروك الطبي الى أن السكتة الدماغية يمكن أن يصاحبها فقدان البصر.

وذكرت صحيفة Express أنه وفقًا لأطباء مستشفى مايو، يعاني حوالي 43 بالمئة من المصابين من بعض الأعراض قبل حوالي أسبوع من إصابتهم بالجلطة الدماغية. وأن هذه الأعراض نادرا ما تستمر أكثر من 24 ساعة. لذلك عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب فورا.

ويقول “غاري بارليت”، من مركز بيفيرسبروك الطبي: “بعض المرضى الذين يصابون لاحقًا بالجلطة الدماغية، عانوا من فقدان مفاجئ للرؤية في عين واحدة، وأحيانا لم يكن مصحوبًا بأي ألم. وفي بعض الحالات تظهر أمام العين بقع داكنة أو ظلال”.

ويمكن أن يشير فقدان البصر المؤقت، إلى حدوث جلطة دماغية دقيقة، وفي ثلث الحالات يكون مقدمة لجلطة دماغية شديدة.

كما أن من اعراض الجلطة الدماغية الدقيقة، الشعور بالخمول وعدم الراحة في الأطراف.

ويؤكد الأطباء أن خفض مستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول “الضار”، يقلّل كثيرا من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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