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علامة غير متوقعة قد تدلّ على أمراض الكبد

منذ 3 دقائق
الكبد

الكبد

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تختلف العلامات والأعراض التي تشير إلى وجود حالة غير طبيعية في الكبد، لعلّ أبرزها اصفرار الجلد والعيون والشعور بالتعب والإرهاق، غير أنّ أطباء بريطانيين تطرّقوا الى علامة مفاجئة غير متوقّعة في هذا الإطار.

إذ أعلن أطباء بريطانيون، أن رائحة الفم الحلوة، قد تشير إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني.

وأشار موقع Express، إلى أنه وفقًا للباحثين، إنّ أحد اعراض الإصابة بمرض الكبد الدهني هو تغير الرائحة المنبعثة من الفم، حيث أن رائحة النفس تصبح كريهة أو حلوة. وهذا قد يشير إلى أمراض مزمنة أخرى.

ويشير الأطباء إلى أن هذه المشكلة قد تظهر فجأة. لذلك من المهم الانتباه إلى أي تغيرات في الوقت المناسب، واستشارة الطبيب بشأنها.

ووفقًا للأطباء، تكمن خطورة أمراض الكبد في أنها تضعف الاستجابة المناعية للعدوى المرضية. فغالبا ما يعاني الأشخاص المصابون بأمراض الكبد من امراض المسالك البولية أو امراض الجهاز التنفسي.

وأخطر الأعراض التي تشير إلى مشكلات في الكبد، هي ارتعاش اليدين والتهيج العصبي والتشنجات وكذلك الشعور بالنعاس والاختلاط الذهني وكلام مشوش وخمول عام.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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