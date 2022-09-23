علامتان تشيران إلى ضرورة استبعاد الحليب من النظام الغذائي!

أشارت الطبيبة “يلينا تيخوميروفا”، خبيرة التغذية الروسية، أنه يجب استبعاد الحليب من النظام الغذائي عندما يسبّب الانتفاخ والقرقرة.

ولفتت الخبيرة في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن هناك رأيًا شائعًا مفاده أن الحليب غير مفيد للبالغين وحتى ضار. ولكن هذا الرأي صحيح بنسبة 50 بالمئة فقط.

وتقول:”يفرز البنكرياس إنزيم اللاكتاز الذي يشطر اللاكتوز (سكر الحليب) ، إلى الغلوكوز والغلاكتوز، اللذين يتم امتصاصهما لاحقًا في الأمعاء دون أي عواقب سلبية للجسم. ولكن بعض الأشخاص يعانون مع التقدم في العمر من ضعف نشاط إنزيم اللاكتاز، وأحيانا يفقدونه تماما”، موضحةً أنّه “في هذه الحالة عند تناول الحليب، يعاني هؤلاء من ظاهرة غريبة غير مريحة في البطن مثل الانتفاخ والقرقرة”.

في هذا السياق، شدّدت أنّه “يجب في هذه الحالة استبدال الحليب بأنواع أخرى، مثل الحليب الخالي من اللاكتوز، أو استبعاد الحليب نهائيا من النظام الغذائي”.

وأكّدت الخبيرة أنه لا توجد اي قيود لتناول الحليب إذا كان رد فعل الجسم طبيعيًا.

هذا وأشارت الى أنّ “جميع الآراء السائدة التي تنصح البالغين بعدم شرب الحليب لا أساس لها. لأن الحليب منتج مثالي يحتوي على كربوهيدرات ودهون صحية سهلة الامتصاص وبروتين، والتي تعتبر مثالية وآمنة للجسم البالغ. لذلك إذا كان الشخص لا يعاني من أي عواقب سلبية من شرب الحليب، يمكنه الاستمرار في ذلك”.