عليك الحذر.. علامات تكشف إدمان طفلك على الهواتف الذكية

لا شك أنه كما للهواتف السلبية فوائد جمة، فإن لها أضراراً أيضاً خاصة عندما يتعلق الأمر باستخدام الأطفال لها، أو حتى الإدمان عليها.

وتشير الدراسات إل أن حوالي 23.80٪ من الأطفال يستخدمون الهواتف الذكية أثناء وجودهم في السرير ، و 37.15٪ قبل النوم، ودائمًا أو بشكل متكرر ، يعانون من انخفاض مستويات التركيز بسبب استخدام الهاتف الذكي ، وفقًا لدراسة أجرتها اللجنة الوطنية للحماية حقوق الطفل.

قامت دراسة أخرى نُشرت في عام 2019 بتقييم 41 دراسة نُشرت بين عامي 2011 و 2017 واقترحت أن 23٪ من الأطفال لديهم “مشكلة في استخدام الهاتف الذكي” مما يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة العقلية.

لذلك ، تسلط هذه البيانات المزعجة الضوء على الحاجة إلى معالجة المشكلة ومساعدة الأطفال على استخدام هواتفهم الذكية بشكل منتج.

خطر إدمان الهواتف الذكية

كما تمت مناقشته ، فإن قضاء الكثير من الوقت على الهاتف الذكي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة البدنية والعقلية للأطفال. من المشاكل السلوكية واضطرابات النوم والاكتئاب والسمنة ومشاكل الجهاز العصبي ومهارات التنمية الاجتماعية الأبطأ ، يمكن أن يكون هناك العديد من الآثار الجانبية للاستخدام المفرط للهاتف.

هناك مشكلة أخرى يمكن أن تنشأ وهي السلوك القهري ، والذي يشير إلى الرغبة في القيام بعمل ما باستمرار وبشكل متكرر. في هذه الحالة ، قد يعني ذلك الرغبة في فحص الهاتف مرارًا وتكرارًا ، وعدم القدرة على الانفصال ، والقلق دائمًا بشأن فقد البطارية أو نسيان الشاحن ، وما إلى ذلك. عندما تبدأ هذه العوامل في التأثير على حياة الطفل اليومية ، عندها يصبح استخدامهم للهواتف الذكية مشكلة تحتاج الى العلاج.

6 علامات تحذيرية يجب ملاحظتها:

أفضل مكان للبدء هو تحديد علامات إدمان الهواتف الذكية. للمساعدة في القيام بذلك ، إليك بعض العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه لها عند الأطفال:

الأرق أو صعوبة النوم

التفكير والقلق المستمر حول هاتفه

الغضب والعدوان

الإكراه

العزلة الذاتية والابتعاد عن الأحباء

القلق عندما لا يستطيع الطفل العثور على هاتفه.