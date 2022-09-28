الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عناصر غذائية يجب تناولها في فصلي الخريف والشتاء

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

من المعروف أنه على أبواب فصل الخريف تنتشر الانفلونزا بشدة بين الناس، لذا يعمد كثيرون الى تلقّي لقاحات للوقاية من هذه الفيروسات. فهل يمكن تعزيز صحة الجهاز المناعي من خلال بعض العناصر الغذائية؟

ردًا على هذا السؤال، حددت الدكتورة “مريم سيفولينا”، اختصاصية التغذية الروسية، المواد الغذائية المفيد تناولها في فصلي الخريف والشتاء من أجل تعزيز الصحة.

وأشارت الخبيرة الصحية، في مقابلة مع وكالة أنباء РИАМО بموسكو، إلى أن الجسم في فصلي الخريف والشتاء يحتاج إلى دعم. لذلك يجب في هذه الفترة من السنة إضافة الخضروات والفواكه إلى النظام الغذائي، لأن هذه المواد هي مصادر أساسية لفيتامينات D و B6 و B12. وهذه الأخيرة تشارك في إمداد الجسم بالدم، وتساهم في تعزيز المناعة.

وتقول: “يُفضّل تناول هذه الفيتامينات على شكل مكمّلات غذائية، وكذلك تناول منتجات غذائية محتوية عليها، مثل الفواكه والخضروات ذات اللوت الأخضر كالتفاح والبصل الأخضر والبقدونس والشبت وغيرها”.

بالإضافة إلى ذلك، توصي الأخصائية بضرورة ممارسة نشاط بدني مثل الجري الذي يساعد على تعزيز مناعة الجسم، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الحوض. لأن الجري يساعد على تحسين الدورة الدموية في الرئتين ووصول الأكسجين إلى الخلايا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من الصحة

عامل يتفوّق على التدخين في تسريع الشيخوخة
ممارسة الرياضة- تعبيرية
4 عادات تساعد على العيش لعمر 100 عام وأكثر!
صداع - تعبيرية
كيف يمكن التخلّص من الصداع من دون أدوية؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

محتجون يقطعون السير على مستديرة الطيونة
توتر وقطع للسير على مستديرة الطيونة
الليرة
كيف ستصبح رواتب موظفي القطاع العام بعد إقرار الموازنة؟
البريطاني توني إلى جانب زوجته الجديدة اللاجئة الاوكرانية صوفيا
نهاية غير متوقعة لقصة اللاجئة الأوكرانية.. اليكم ما جديد القصة