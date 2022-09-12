فئات من الأشخاص عليها تجنّب أكل الباذنجان!

تحدّث خبيرة تغذية روسية عن الفئات الممنوعة من تناول الباذنجان خوفًا على صحتهم من الالتهابات التي تتفاقم نتيجة المواد الموجودة في هذا الخضار.

وأشارت الدكتورة “مارغريتا كوروليوفا”، خبيرة التغذية الروسية، الى أنّ على من يعاني من التهاب الرتج المعوي عليهم تجنب تناول الباذنجان نهائيا.

وفي حديث لموقع “Moscow 24” الروسي، أوضحت أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية عليهم التقليل قدر الإمكان من تناول الباذنجان أيضا.

وعدّدت الفئات التي يجب عليها تجنب تناول الباذنجان، وهي:

– مرضى التهاب الرتج المعوي

– مرضى التهاب الغدة الدرقية

– مرضى المفاصل

– من يعانون من مشاكل الأمعاء

– من يعانون من أمراض المناعة الذاتية

– مرضى الحساسية

كما كشفت أسباب امتناع هؤلاء المرضى عن تناول الباذنجان، موضحةً أن المواد الموجودة في الباذنجان تساعد على تفاقم العمليات الالتهابية.

وقالت: “في حالة التهاب الرتج، يمكن أن تدخل بذور الباذنجان في منطقة الأمعاء المصابة وتسبب تفاقم الحالة”.