فائدة جديدة للفياغرا.. قد يعالج مرضًا ذا مضاعفات سيئة

يُستخدَم دواء السيلدينافيل – المعروف باسم العلامة التجارية الفياغرا – لعلاج ضعف الانتصاب عند الذكور، إلا أن له، في الواقع، أغراضًا طبية أخرى.

في هذا السياق، أفاد الخبراء بأنه يمكن استخدام السيلدينافيل لعلاج أمراض الرئة، التي غالبًا ما يكون لها توقعات سيئة.

ويعمل السيلدينافيل عن طريق تثبيط إنزيم يسمى “الفوسفوديستراز” (phosphodiesterase). ومن خلال مسار معقد يتضمن جزيئات أخرى، يساعد السيلدينافيل في النهاية على استرخاء العضلات الملساء وتمدد الأوعية الدموية. ويُعرف التأثير الأخير باسم توسع الأوعية، والذي يؤدي إلى تدفق المزيد من الدم إلى الأعضاء.

يمكن أن يكون توسع الأوعية الناجم عن السيلدينافيل مفيدًا في أمراض الرئة مثل ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (PAH) أو التليف الرئوي مجهول السبب (IPF).

ويواجه الأشخاص الذين يعيشون مع ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي والتليف الرئوي مجهول السبب، ضيقًا تدريجيًا في التنفس وسعالًا مزمنًا.

بالإضافة إلى الرئتين، يمكن أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي والتليف الرئوي مجهول السبب على العديد من أنظمة الأعضاء الأخرى.

ويُعرف ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي بأنه مرض يسبب صعوبات في التنفس وإجهاد القلب بسبب الضغط المرتفع في شرايين الرئة، والتي صممت لضغوط أقل بكثير.

ولحسن الحظ، إنه مرض نادر يصيب فردًا أو اثنين لكل مليون شخص كل عام.

أما التليف الرئوي مجهول السبب، فهو مرض رئوي أكثر شيوعًا، حيث يصاب ما بين شخصين و29 شخصا من كل 100 ألف بهذه الحالة سنويا. ويحدث هذا بسبب زيادة سماكة أنسجة الرئة وتيبسها، وتكون نسيج متندب (تليف).

وغالبًا لا يكون لكلا المرضين سبب واضح، ما يعني أن الأطباء والباحثين لا يفهمون تماما سبب بدء هذه الأمراض وتطورها.

وكلا المرضين غير قابلين للشفاء، وكثيرًا ما يتفاقمان بمرور الوقت، على الرغم من توفر بعض الخيارات العلاجية. ويوجد حاليا عدد قليل من العلاجات الفعالة، وهناك دائما اهتمام بالعثور على المزيد.

إن استخدام السيلدينافيل في ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي راسخ بالفعل وفعال ومعتمد في كندا. وهناك العديد من التجارب ذات الشواهد عالية الجودة التي أثبتت فعاليته في تحسين القدرة على ممارسة الرياضة وعبء الأعراض.

وعادة ما يتم وصف السيلدينافيل على شكل عقار Revatio في علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (بدلا من الفياغرا لعلاج ضعف الانتصاب).

وعلى الرغم من وجود اختلاف بسيط بين الفياغرا وRevatio إلا أن المرضى يأخذون Revatio ثلاث مرات في اليوم بجرعات أصغر.

وفي ورقة بحثية جديدة، جمع الخبراء الأدلة المتعلقة بعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي. ونظروا في توليفات من السيلدينافيل، أو دواء آخر من نفس الفئة، مثل تادالافيل (الاسم التجاري سياليس)، أو فاردينافيل (الاسم التجاري ليفيترا)، مع دواء آخر من الأدوية شائعة الاستخدام.

وأظهرت النتائج أن عدد الأحداث السريرية المتفاقمة مثل تطور المرض أو دخول المستشفى انخفض بنسبة 12.7% مقارنة بالدواء الوهمي. كما تحسنت علامات القدرة على التمرين، التي وقع قياسها من خلال اختبار المشي لمدة ست دقائق، بنحو 50 مترا.