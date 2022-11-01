الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 1 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فايزر ترفع تقديراتها لمبيعات لقاح كوفيد-19

منذ 3 دقائق
شركة فايزر

شركة فايزر

A A A
طباعة المقال

رفعت شركة فايزر، الثلاثاء، تقديراتها للمبيعات السنوية للقاح كوفيد-19 بواقع ملياري دولار إلى 34 مليار دولار بدعم من الطلب على جرعاتها التنشيطية الجديدة التي تركز على سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، مما ساهم في تهدئة قلق بعض المستثمرين بشأن نمو اللقاحات.

وأبقت شركة الأدوية الأمريكية على توقعاتها للمبيعات السنوية لأقراص باكسلوفيد، التي تقلل خطر الإصابة الحادة بكوفيد-19، عند 22 مليار دولار.

وحتى مع انخفاض الطلب على لقاحات فيروس كورونا الأصلية في مناطق من العالم، يجري حاليا طرح جرعات تنشيطية، تنتجها فايزر خصيصا لأوميكرون، في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا في تصريحات مُعدة قبل مؤتمر عبر الهاتف “ستظل حقوق الامتياز التجاري الخاصة بكوفيد-19 تدر مليارات الدولارات في المستقبل المنظور”.

وأضاف أن ذلك من شأنه أن يساعد في حماية الشركة من أي تحديات غير متوقعة مع منتجات أخرى.

ومن المتوقع أن تخسر شركة فايزر حقوق ملكية بعض العقاقير الرئيسية في الفترة من 2025 إلى 2030. وتحولت الشركة إلى إبرام صفقات مثل استحواذها الأخير على شركة جلوبال بلود ثيرابيوتك بقيمة 5.4 مليار دولار وشراء شركة بايوهيفن بقيمة 11.6 مليار دولار، لتعزيز منتجاتها القادمة.

وقالت الشركة إن الصفقات الأخيرة والمستقبلية من المتوقع أن تضيف 25 مليار دولار إلى مبيعاتها لعام 2030 على أساس معدل وفقا للمخاطر.

ووفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف، أعلنت الشركة عن مبيعات في الربع الثالث بلغت 22.60 مليار دولار متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 21.04 مليار دولار.

وحققت الشركة مبيعات في الربع الثالث من لقاح كوفيد-19 بقيمة 4.40 مليار دولار متجاوزة التقديرات السابقة البالغة 2.60 مليار دولار وفقا لخمسة محللين استطلعت رفينيتيف آراءهم.

ومع ذلك، حققت أقراص باكسلوفيد مبيعات بقيمة 7.51 مليار دولار بما يقل عن التقديرات البالغة 7.66 مليار دولار.

وبلغت ربحية سهم فايزر 1.78 دولار في الربع الثالث متجاوزة التقديرات البالغة 1.39 دولار.

    المزيد من الصحة

    متلازمة الجلد المحمص.. مرض قاتل وصامت
    مرض قاتل وصامت.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة الجلد المحمص
    ما مخاطر "العمل من المنزل" على صحة عظامك؟
    الصيام المتقطع- تعبيرية
    تحذير للنساء.. الصيام المتقطع يؤثر على الهرمونات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    باسيل يُصعّد ويُخيّر الضاحية بينه وبري... فكيف ردّت؟!
    الصحافي طوني ابي نجم
    طوني أبي نجم لـ "بدنا الحقيقة": ميشال عون مدمّر والتاريخ سيلعنه
    الرئيس نجيب ميقاتي
    الرئيس ميقاتي يكشف عن معالم المرحلة المقبلة