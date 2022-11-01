فايزر ترفع تقديراتها لمبيعات لقاح كوفيد-19

رفعت شركة فايزر، الثلاثاء، تقديراتها للمبيعات السنوية للقاح كوفيد-19 بواقع ملياري دولار إلى 34 مليار دولار بدعم من الطلب على جرعاتها التنشيطية الجديدة التي تركز على سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، مما ساهم في تهدئة قلق بعض المستثمرين بشأن نمو اللقاحات.

وأبقت شركة الأدوية الأمريكية على توقعاتها للمبيعات السنوية لأقراص باكسلوفيد، التي تقلل خطر الإصابة الحادة بكوفيد-19، عند 22 مليار دولار.

وحتى مع انخفاض الطلب على لقاحات فيروس كورونا الأصلية في مناطق من العالم، يجري حاليا طرح جرعات تنشيطية، تنتجها فايزر خصيصا لأوميكرون، في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا في تصريحات مُعدة قبل مؤتمر عبر الهاتف “ستظل حقوق الامتياز التجاري الخاصة بكوفيد-19 تدر مليارات الدولارات في المستقبل المنظور”.

وأضاف أن ذلك من شأنه أن يساعد في حماية الشركة من أي تحديات غير متوقعة مع منتجات أخرى.

ومن المتوقع أن تخسر شركة فايزر حقوق ملكية بعض العقاقير الرئيسية في الفترة من 2025 إلى 2030. وتحولت الشركة إلى إبرام صفقات مثل استحواذها الأخير على شركة جلوبال بلود ثيرابيوتك بقيمة 5.4 مليار دولار وشراء شركة بايوهيفن بقيمة 11.6 مليار دولار، لتعزيز منتجاتها القادمة.

وقالت الشركة إن الصفقات الأخيرة والمستقبلية من المتوقع أن تضيف 25 مليار دولار إلى مبيعاتها لعام 2030 على أساس معدل وفقا للمخاطر.

ووفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف، أعلنت الشركة عن مبيعات في الربع الثالث بلغت 22.60 مليار دولار متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 21.04 مليار دولار.

وحققت الشركة مبيعات في الربع الثالث من لقاح كوفيد-19 بقيمة 4.40 مليار دولار متجاوزة التقديرات السابقة البالغة 2.60 مليار دولار وفقا لخمسة محللين استطلعت رفينيتيف آراءهم.

ومع ذلك، حققت أقراص باكسلوفيد مبيعات بقيمة 7.51 مليار دولار بما يقل عن التقديرات البالغة 7.66 مليار دولار.

وبلغت ربحية سهم فايزر 1.78 دولار في الربع الثالث متجاوزة التقديرات البالغة 1.39 دولار.