فوائد الشمر للقولون عديدة.. تعرّفوا إليها!

لا يخفى على أحد أهمية الألياف الغذائية الموجودة في عدد كبير من الأطعمة على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي.

ويساعد المحتوى العالي من الألياف الغذائية في بذور الشمر في تنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، كما يعمل الشمر أيضاً كمضادّ طبيعي للحموضة.

والشمر من التوابل العطرية، يستخدم على نطاق واسع، نظراً لأهميته في الطهي ولخصائصه الطبية المتأصلة منذ القدم. وتعدُّ بذور الشمر مخزناً للفيتامينات الأساسية والعناصر الغذائية والمعادن مثل فيتامين سي C وفيتامين أ A والألياف والبوتاسيوم والمنغنيز والزنك والحديد والكالسيوم. وحمض الروزمارينيك وحمض الكلوروجينيك والكيرسيتين والأبيجينين.

وتتميز بذور الشمر بخصائص قوية مضادّة للأكسدة ومضادّة للالتهابات وللجراثيم تمكنها من علاج العديد من الحالات الصحية. إليك أبرز فوائد الشمر للقولون:

تقليل التهاب القولون التقرحي

يقلل الألم الناتج عن مشاكل المعدة، وعن التهاب القولون التقرحي ويهدئ القرحات المصاحبة له. ولاستعماله: خذ ملعقة صغيرة من بذور الشمر في كوبين من الماء. اغلها على النار. ثم دعيها تبرد، وصفّ البذور واشرب مرة واحدة يومياً. يمكنك أيضاً مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الأكل؛ من أجل الهضم السليم.

له تأثيرات مضادّة للتشنج وتخفيف الغازات

يعتبر الشمر علاجاً فعالاً لمتلازمة القولون العصبي (IBS). ففي إحدى الدراسات، دُمج الشمر مع الكركمين وساهم بشكل ملحوظ في تحسين الأعراض ونوعية الحياة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي على مدار 30 يوماً من التجارب. وتساعد التأثيرات القوية المضادّة للتشنج والطاردة للغازات لبذور الشمر في علاج القولون العصبي والارتجاع المعدي المريئي.

الوقاية من الإمساك

يساعد المحتوى العالي من الألياف الغذائية في بذور الشمر في تنظيم حركة الأمعاء. والوقاية من الإمساك، كما يعمل الشمر أيضاً كمضادّ طبيعي للحموضة.

تحسين وظيفة الحاجز في الجهاز الهضمي

لأنّ بذور الشمر تملك فوائد محتملة في تحسين وظيفة الحاجز في الجهاز الهضمي، من هنا تُعدُّ علاجاً بديلاً أو مساعداً لمرض التهاب الأمعاء. يمكن تناول الشمر كوجبة خفيفة، نظراً لخصائصه المنشطة للجهاز الهضمي.

ترخية عضلات الأمعاء

بذور الشمر تساعد في إرخاء عضلات المعدة والأمعاء، وتخفيف الغازات الناتجة عن الإمساك أو ارتجاع الحمضي.

فوائد الشمر الإضافية للجهاز الهضمي

– تقلل بذور الشمر من الالتهابات، وتهدئ التهيج في الأمعاء وتحسّن عملية الهضم.

– زيت الشمر يوفر حماية كبيرة من آفات المعدة، وله نشاط مضادّ للفطريات.

– المكونات المتبقية بعد استخراج الزيت من الشمر تستخدم علاجًا تكميليًا وبديلًا لمرض التهاب الأمعاء.

– يساعد الشمر في تهدئة أعراض القولون العصبي وتحسين الهضم.

– يعمل على تخفيف الاستجابة الالتهابية في حالة مرض التهاب الأمعاء.