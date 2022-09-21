فوائد العنّاب للجسم غزيرة.. تعرّفوا إليها!

تعتبر الفواكه من الأغذية الأساسية للجسم نظرًا لاحتوائها على العناصر الغذائية التي يحتاج اليها الجسم للحفاظ على صحة الأعضاء.

والعنّاب فاكهة صيفية حلوة ورائعة المذاق، تتمتّع بعدد من الفوائد الصحية المذهلة؛ بفضل احتوائها على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية.

حول فوائد العناب تؤكد الدكتورة في علم التغذية والغذاء “سينتيا الحاج” أنه: “نظراً لغنى العناب بالحديد والفوسفور، فإنَّ هذا يجعلها عاملاً مساعداً في إنتاج خلايا دم جديدة. لذا، فإن تناولها مفيد جداً في حالات الإصابة بفقر الدم”. وتتابع متحدثة بالتفصيل عن فوائد العناب للنساء في الآتي:

تعزيز صحة العظام

يساهم الاستهلاك المنتظم لمصادر طبيعية غنية بالكالسيوم، الفوسفور، والحديد كالمتواجدة بوفرة في ثمار العنّاب في الحفاظ على عظام قوية وسليمة؛ الأمر الذي يجعل تناولها مهماً بشكل خاص للمصابات بهشاشة العظام، فهي تساهم في الوقاية من هذا المرض وأي أمراض أخرى قد تصيب العظام.

تقوية جهاز المناعة

تساعد ثمار العناب على تعزيز صحة جهاز المناعة، وذلك لمحتواها العالي من مضادات الأكسدة، خصوصاً فيتامين A وC. كما تساعد مضادات الأكسدة في محاربة الجذور الحرّة، وبالتالي الوقاية من العديد من الأمراض التي تسبّبها.

ويساعد فيتامين C بشكل خاص في تعزيز إنتاج كريات الدم البيضاء، والتي تشكّل خط الدفاع الأول في الجسم.

المساعدة على خسارة الوزن

يساعد تناول الخضروات والفواكه على خسارة الوزن الزائد والحفاظ على وزن صحي، ومن ضمنها تأتي ثمار العناب. بسبب محتواها القليل من السعرات الحرارية ومحتواها العالي من البروتينات والألياف. فمن فوائدها المساعدة على تعزيز الشعور بالشبع، وبالتالي منعك من تناول كميات كبيرة من الطعام الضارّ بين الوجبات.

الوقاية من السرطان

تتمتّع ثمار العناب بالقدرة على تحييد الجذور الحرّة المسؤولة عن السرطان وانتشار الخلايا السرطانية. كما أن الخصائص المضادّة للأكسدة لهذه الثمار تجعلها مهمة كذلك في الوقاية من أمراض مزمنة أخرى، مثل أمراض القلب.

تخفيف التوتر والقلق

أظهر العديد من الأبحاث والدراسات أن للعناب القدرة على التأثير على جودة النوم لا سيما عند استخدام زيته، إذ يعمل على تخفيف التوتر وتحفيز الشعور بالراحة والهدوء. لذا، ينصح الأشخاص الذين يعانون من القلق المزمن بتناول بضع حبّات من العناب يومياً للتخفيف من حالة القلق الدائم لديهم.

فوائد العناب والجهاز الهضمي

ينعكس تناول ثمار العناب عموماً بشكل إيجابي على عمليات الهضم في الجسم، وذلك بفضل محتواها العالي من الألياف الغذائية. لذا، فإنَّ تناولها بانتظام يساعد على تنظيم الهضم، الوقاية من الإمساك، التشنّجات المعوية والنفخة. كما أنها تلعب دوراً في الحماية من سرطان القولون والمستقيم.

تحسين صحة البشرة والشعر

يتم استعمال عصير العناب عادة بشكل موضعي لعلاج العديد من حالات الالتهابات والأمراض الجلدية مثل الإكزيما، حب الشباب، والصدفية. كما أن من فوائده أنه يساعد في السيطرة على الأمراض الجلدية المذكورة أعلاه، ويساعد كذلك على التخفيف من التجاعيد وتحسين مظهر الندوب.

هذا وتبيّن أن لزيت العناب قدرة على إعادة إنبات شعر الرأس عند تدليك فروة الرأس به بانتظام؛ لينمو الشعر أكثر طولاً وكثافة عن قبل.

فوائد العناب وصحة المبيض

تبيّن أن للمكمّلات الغذائية التي تحتوي على خلاصة العناب قدرة محتملة على الوقاية من تكيّس المبيض، في تأثير مشابه لذاك الذي تمتلكه حبوب منع الحمل والتي تستخدم عادة للوقاية من أكياس الرحم والمبيض.

فوائد العناب والدورة الدموية

نظراً لغنى العناب بالحديد والفوسفور، فإنَّ هذا يجعله عاملاً مساعداً في إنتاج خلايا دم جديدة. لذا، فإنَّ تناوله مفيد جداً في حالات الإصابة بفقر الدم.