فوائد بذور البقدونس قد تقرأون عنها لأول مرة

تشكّل البذور نوعًا أساسيًا من الغذاء، إذ تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمركبات ذات الخصائص المضادة للالتهابات والأكسدة.

وتعتبر بذور البقدونس من العناصر الغذائية المثالية التي تلعب دوراً كبيراً في معالجة العديد من المشاكل الصحية، فهي لا تسّبب بأي ضرر جانبي، بل تمدُّ الجسم بعناصر هامّة.

وتحتوي على الكالسيوم، الحديد، البوتاسيوم، فيتامينات A وB وC وD، بالإضافة إلى نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تتميّز بدورها الأساسي في زيادة مناعة الجسم. ويتمّ تحضير الشاي عن طريق نقع البذور في الماء ثم غليها على النار، وتترك لتهدأ ثم يضاف إليها العسل أو السكر ويتم تناول المشروب مرة صباحاً ومرة قبل النوم، حسبما تؤكد الدكتورة في علم التغذية والغذاء “سينتيا الحاج”. وتتابع الدكتورة متحدثةً عن فوائد بذور البقدونس في الموضوع الآتي:

تعزيز صحة الكلى

حصوات الكلى عبارة عن رواسب معدنية صلبة تتشكل في الكلى وتسبّب ألماً حاداً في الظهر والجوانب والمعدة.

ويشير بعض الأبحاث إلى أن بذور البقدونس تساعد في منع حصوات الكلى. وهي من أفضل المشروبات المدرّة للبول وتخلّص الجسم من السموم وتنقّيه من الفضلات.

هذا وتعمل بذور البقدونس كمدرّ طبيعي للبول، مما يمنع تراكم الأملاح في الجسم. كما تساعد على منع تورّم الجسم نتيجة لزيادة الأملاح فيه.

فوائد بذور البقدونس والسرطان

يمكن لإضافة بذور البقدونس إلى حميتك أن يساعدك على مقاومة الأمراض السرطانية؛ فهذه البذور تحتوي على كميات مرتفعة من الفلافونويدات وهي مركّبات تمتلك خصائص مقاوٍمة للسرطان، إذ تساعد على تخفيف حدّة الإجهاد التأكسدي وتثبيط نمو الخلايا السرطانية.

وهذا الفلافونويد تحديداً يساعد على مقاومة سرطان الثدي، سرطان القولون والمستقيم.

خفض السكري

تستخدم بذور البقدونس كطريقة طبيعية للمساعدة في خفض مستويات وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى تحسين صحة الكبد.

فوائد بذور البقدونس للشعر

التطبيق الموضعي لبذور البقدونس على فروة الرأس يعود بفوائد رائعة، منها التخلص من مشكلة قمل الرأس، مقاومة بعض المشاكل، مثل قشرة الرأس ومقاومة التساقط الذي قد يصيب الشعر لسبب أو لآخر.

فوائد بذور البقدونس والدورة الشهرية

يمكن لاستعمال بذور البقدونس أن يعود بالنفع على الدورة الشهرية للنساء. إذ قد تكون لها قدرة على تنظيم الدورة الشهرية ومقاومة اضطراباتها مثل حالة انقطاع الطمث، تخفيف حدّة الآلام التي تسبّبها هذه الدورة، مقاومة ظهور أعراض المتلازمة السابقة للحيض. كما تحسن الصحة الإنجابية.

فوائد بذور البقدونس والحامل

تساعد خصائص بذور البقدونس المدرّة للبول في التخلص من التورّم المرتبط بالحمل، وهي غنيّة بحمض الفوليك الضروري لنمو الجهاز العصبي للجنين، والحفاظ عليه من التشوهات الخلقية.

والبقدونس غنيّ أيضاً بالفيتامينين B و C، لذلك يساعد في التغلب على الإجهاد التأكسدي أثناء الحمل. وغالباً ما تنخفض مناعة النساء أثناء الحمل، لذلك ينصح الحوامل بتناول البقدونس الغني بمضادات الأكسدة للحفاظ على جهاز المناعة.

وتعتبر بذور البقدونس مصدراً غنياً بالمغنيسيوم، البوتاسيوم والمعادن التي تساعد على تقليل التورم. البوتاسيوم مفيد جداً للحفاظ على صحة القلب. هذا فضلاً على أنها تحتوي على خصائص مضادّة للالتهابات، مما يقلّل من آلام المفاصل وتورّمها أثناء الحمل. كما تساعد في مكافحة مشاكل الهضم، مثل الغازات والانتفاخ.

فوائد بذور البقدونس وخسارة الوزن

إذا كنت تهدف إلى خسارة وزنك، بصرف النظر عن مراقبة نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية، يجب عليك أيضاً تجربة شاي بذور البقدونس لأنه منخفض في السعرات الحرارية، ويحتوي على الفيتامينات A، B، C، K وكذلك المعادن مثل الحديد والبوتاسيوم.

كما يساعد محتوى البذور على الكلوروفيل في خسارة الوزن بالإضافة الى إنزيمات تحسّن الهضم وتلعب دوراً فعالاً في إنقاص الوزن.

فوائد صحية منوّعة لبذور البقدونس:

– تحتوي بذور البقدونس على نسبة عالية من مضادات الالتهابات التي تحمي الجسم.

– تساعد على حماية الجسم من الأورام السرطانية.

– تزيد مناعة الجسم ضد الأمراض الموسمية.

– تساعد على تحسين عملية الهضم بشكل مثالي.

– تحمي من الإصابة بالإمساك.

– تساعد على ضبط ضغط الدم.

– تقلّل نسبة الكولسترول الضارّ الذي يسبب أمراض القلب.

– تهدّئ التقلصات خاصة أثناء الدورة الشهرية.

– تقاوم بعض أنواع البكتيريا التي تسبب بعض مشاكل البشرة.