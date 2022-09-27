فوائد مميزة للبصل النيء لم تكن تعرفها من قبل!

يصنف خبراء التغذية البصل، على أنه من اهم الأغذية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، حيث يشكل احتوائؤه الغني بالألياف إلى تسريع عملية الهضم، ويزيد إنتاج ما تسمى “البكتيريا الجيدة” في الأمعاء.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، إليكم بعض فوائد البصل النيء المحتملة:

1. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات

يحتوي البصل النيء على تراكيز عالية من مادة الكبريت بشكل خاص، وهي المادة المسؤولة عن إعطاء الطعم اللاذع والرائحة القوية للبصل، ووجود هذه المادة يعطي فوائد البصل النيء الآتية:

يساعد في خفض مستويات الكولسترول في الجسم.

يساعد على تكسير التجلطات الدموية في الجسم مما يقي من الإصابة بأمراض القلب والجلطة.

2. يقي من الإصابة ببعض أنواع السرطان

يعد البصل مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة وخصوصًا فيتامين ج وقد يحتوي البصل النيء على تراكيز أعلى من هذه المواد مقارنًة بالبصل المطبوخ، ونتيجة لذلك يحتمل أن تكون فوائد البصل النيء في الوقاية من السرطان كما يأتي:

يساعد البصل في الوقاية من سرطان المعدة والقولون.

يعمل البصل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية والوقاية من حدوث طفرات في الخلايا.

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في البصل على محاربة تأثير الجذور الحرة والتي يمكن أن تسبب السرطان.

3. يحسن من صحة الشعر والجلد

بسبب احتواء البصل على فيتامين أ بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الأخرى يمكن أن يكون لشرب عصير البصل النيء مجموعة من الفوائد للبشرة والشعر كما يأتي:

يساعد في التقليل من تصبغات الجلد.

يحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة المسببة للهرم والشيخوخة.

يقي من الإصابة بقشرة الشعر وذلك لخصائصه المضادة للبكتيريا أيضًا.

4. فوائد أخرى للبصل

بعد أن تعرفنا على أبرز فوائد البصل النيء بشكل خاص سنذكر لكم مجموعة أخرى من فوائد البصل المحتملة فيما يأتي:

يعمل البصل كمضاد للحساسية، كما يمكن أن يساعد في تحسين عملية التنفس لدى مرضى الربو.

يمكن أن يساعد البصل النيء على التخفيف من أعراض انقطاع الطمث بسبب احتواءه على الكالسيوم.

يساعد مرضى السكري بسبب احتواءه على الكبريت ومادة كيرسِيتِين (Quercetin) اللّتان تساعدان على إفراز الأنسولين.

يساعد البصل على ضبط مستويات ضغط الدم، ويرجح الحصول على هذه الفائدة عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي أحد المواد الفعالة في البصل وهي مادة كيرسِيتِين.

طرق تحصيل فوائد البصل النيء

أضف البصل النيء المقطع إلى السلطة أو الشطيرة الخاصة بك.

اصنع حساًء باردًا باستخدام البصل النيء، إذ يمكنك إضافته إلى مجموعة أخرى من الخضار ومزجهم معًا باستخدام الخلاط.

أضف البصل النيء إلى صوص التغميس المفضل لك فبالإضافة إلى الفوائد والطعم اللذيذ للبصل سيضيف بعض القرمشة إلى الصوص.

محاذير ومخاطر تناول البصل النيء

يعد البصل آمن للاستخدام نسبيًا لمعظم الأشخاص عند تناوله بالكميات الغذائية المعتادة، وبعد أن تعرفنا على فوائد البصل النيء ننوهكم إلى مجموعة من مخاطر تناوله فيما يأتي:

يعاني بعض الأشخاص من حساسية البصل، لذلك في حال ملاحظة أي رد فعل تحسسي عند تناوله يجب مراجعة الطبيب.

يسبب البصل تغيير على رائحة الجسم، إذ تتفاعل مادة الكبريت الموجودة فيه مع العرق الخارج من الجسم مما يسبب رائحة كريهة.

يؤدي البصل إلى زيادة النفخة والغازات عند الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي، لذلك عليهم التقليل من الكميات التي يتناولونها منه.