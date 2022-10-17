فوائد هامة للكمادات الدافئة للحفاظ على صحة العين

يعاني الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة من آلام مختلفة في العينين وحولها، نتيجة طروف العمل المكتبي المجهد، أو النظر المستمر لأجهزة الهواتف الذكية.

وينصح أطباء العيون، باستخدام الكمادات الدافئة في المنزل لعلاج بعض الأعراض الطارئة التي تسبب شعوراً مزعجاً خلال اليوم.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن الكمادات الدافئة للعين تساعد في تخفيف الألم وعلاج بعض مشكلات العين البسيطة، مثل:

إجهاد العين.

تهيج العين.

التهاب الجفن.

جفاف العين.

الحكة.

احمرار العين.

التشنجات العضلية في العين.

لدغات الحشرات.

الدمل.

أبرز فوائد الكمادات الدافئة للعين:

يخفف الدفء من الألم ويريح من التشنجات العضلية ويحسن من الدورة الدموية، كما يساعد الضغط الناتج عن الحرارة في تهدئة العين والشعور بالتحسن خاصة إذا كان هناك احمرار أو تورم أو حكة مؤلمة.

تحافظ الكمادات الدافئة على الزيوت الطبيعية التي في الجفون من التكتل والانسداد، حيث أنه في بعض الأحيان قد يحصل التهاب في الجفن أو قد يتم الإصابة بالدمل إما بسبب انسداد الغدة أو الإصابة بالعدوى، ثم يحدث تورم في جزء موضعي من الجفن، فتساعد الكمادات الدافئة للعين على تخفيف وتهدئة الالتهاب أو أي عدوى أخرى، وعلاج الدمل عن طريق إزالة انسداد الجفون المتورمة.

تساعد الكمادات الدافئة في التخفيف من جفاف العين، حيث أنها تساعد الغدد التي تنتج الدموع على العمل بشكل أفضل بسبب الحرارة الناتجة عن الضغط، وبذلك تعطي الكمادات الدافئة للعين راحة سريعة.

إليك خطوات صنع الكمادات الدافئة للعين وطريقة استخدامها:

تسخين الماء في إناء نظيف، لكن يجب الحرص على عدم جعل الماء شديد السخونة.

وضع قماش نظيف في الإناء وغمره بالماء ثم عصره حتى يصبح رطب.

وضع القماش النظيف والرطب على العين مع إبقاء العين مغلقة لمدة 10-15 دقيقة من 3-5 مرات في اليوم.

وضع القماش مرة أخرى في الإناء وغمره بالماء وتكرار العملية.

تدليك لطيف بإصبع نظيف حول المنطقة إذا كان هناك دمل لمحاولة فصل الغدة الزيتية وتخفيف الألم والشفاء بشكل أسرع.

نصائح حول الكمادات الدافئة للعين

يوصي طبيب العيون ببعض المضادات الحيوية أو قطرات للعين بالإضافة إلى الكمادات الدافئة للعين إذا كان هناك عدوى، لذلك يجب استخدام الدواء حسب التوجيهات حتى عند الشعور بالتحسن.

يجب الحرص على عدم استخدام الماء الساخن جدا، لأن الجلد المحيط بالعينين وعلى الجفون رقيق و شديد الحساسية، يمكن أن يحترق بسهولة.

يجب استخدام الماء العادي وعدم وضع مواد كيميائية في الماء، حيث أنها قد تدخل المواد الكيميائية في العين مسببة مشكلات أخرى للعين.

يفضل تجنب الضغط ومحاولة فتح الدمل وعدم القيام بفرك العينين أبدًا، حيث أنه قد يزيد فرك العينين من التهيج وقد يؤدي إلى الإصابة بعدوى إذا لم تكن اليدين نظيفتين.

يجب استخدام كمادات أو منشفة مختلفة وإناء ماء مختلف لكل من العينين إذا لم تتأثر كلتا العينين، لتقليل فرصة انتشار العدوى من عين إلى أخرى.

يفضل غسل اليدين دائمًا قبل وبعد استخدام الكمادات أو عند لمس العينين.

يجب مراجعة الطبيب إذا ساءت الأعراض وأصبحت الرؤية ضبابية أو زاد الألم حول العينين