فوائد وأضرار حبوب سد الشهية

طرق عديد قد يلجأ لها الكثير من الأشخاص عند الرغبة في إنقاص الوزن، وتعتبر حبوب سد الشهية أحد الطرق المتبعة التي تساعد على إنقاص الوزن، ويوجد أنواع كثيرة من حبوب سد الشهية والتي تعتمد في تركيبها على مواد وعناصر لها دور في كبح الشهية ولها فوائد متعددة، وعلى الرغم من أنها وسيلة سريعة وسهلة للتخلص من الوزن الزائد إلا أن لها أيضًا أضرار صحية، ولهذا يجب إستشارة الطبيب قبل تناول حبوب سد الشهية.

فوائد حبوب سد الشهية:

– تساعد على الشعور بالشبع بشكل سريع حيث أنها تحتوي على الألياف الغذائية التي تستقر في المعدة لفترة طويلة مما يؤدي إلى فقدان الشهية.

– من مميزاتها أنها تحتوي على بعض المركبات الهامة مثل فيتامين ب وكمية من الكافيين، مما يساعد على تحسين الحالة المزاجية إلى جانب فقدان الشهية.

– تزيد من مستويات الطاقة بالجسم وهذا من خلال أكسدة الدهون التي تعمل على إنتاج الطاقة.

أضرار حبوب سد الشهية

– قد تتسبب في الإصابة بالإسهال المزمن نتيجة تأثيرها على وظائف المعدة والأمعاء مما قد يعرض الجسم للإصابة بالجفاف.

– زيادة معدل نبضات وخفقان القلب بالإضافة إلى أن حبوب سد الشهية قد تؤثر على الأوعية الدموية والإصابة بارتفاع ضغط الدم.

– التأثير سلبيًا على صحة الكلى نتيجة بعض المكونات التي توجد في تركيب حبوب سد الشهية.

– بعض أنواع من حبوب سد الشهية قد تتسبب في الإصابة بالإكتئاب.