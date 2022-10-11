كيف تساهم الأسماك في مقاومة الإجهاد؟

من المعروف أنّ الأسماك والأطعمة البحرية هي من أهم الأغذية على الإطلاق نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والأحماض الدهنية أوميغا 3 الصديقة للدماغ والقلب، بالإضافة الى الفيتامينات والمعادن. لذلك، ينصح الخبراء الصحيون بإدخال الأسماك في النظام الغذائي.

في هذا الإطار، لفت الدكتور “ميخائيل غينسبورغ”، خبير التغذية الروسي، إلى أن الأسماك البحرية تحتوي على أوميغا-3 أحد المغذيات الدقيقة المهمة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل طبيعي.

وفي مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، أشار الاختصاصي إلى أن الأسماك البحرية تزيد من مقاومة الإنسان للإجهاد، لأنها تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية.

ويقول: “يمكننا أن نجعل الإنسان أكثر مقاومة للتوتر عن طريق تناوله الأطعمة، وبصورة أدق، المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل صحيح. وأول المغذيات الدقيقة لهذا الغرض هي أوميغا 3، الموجود في الأسماك البحرية. كما يمكن استخدام أحماض أوميغا 3 النباتية، الموجودة في زيت بذور الكتان أو تناول هذه الأحماض على شكل مكمل غذائي”.

كذلك، ذكر أن أحماض أوميغا-6 الموجودة في زيت دوّار الشمس والذرة والحلويات، تُستخدم بكثرة في النظام الغذائي اليومي. ولكنّ استخدام هذه المنتجات بكثرة يزيد من مستوى القلق.

وأضاف: “إذا أردنا أن نكون أكثر مقاومة للتوتر، فمن الأفضل لنا أن نستبدل زيت عباد الشمس على الأقل في نظامنا الغذائي اليومي بزيت الزيتون أو بزيت جوز الهند”.