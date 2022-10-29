كيف يهدّد الأرق صحة القلب؟

أصبحت اضطرابات النوم المختلفة شائعة في الآونة الأخيرة نظرًا لزيادة الضغط والتوتر وغيرهما من العوامل التي قد تؤثر على نوعية النوم ليلًا. ولا يخفى على أحد أهمية النوم في الحفاظ على صحة عضوية وعقلية سليمة.

في هذا الإطار، كشف البروفيسور يوري بيلينكوف، أخصائي أمراض القلب، عضو أكاديمية العلوم الروسية، كيف يؤثر سوء النوم في العديد من أعضاء وأنظمة الجسم وخاصة في القلب والأوعية الدموية.

وأشار الأكاديمي، إلى ضرورة تقدير النوم حق قدره، لأن أهميته لصحة القلب لا تقل عن النشاط البدني المنتظم والتغذية الصحية. ولأن الأرق، ليس حالة الشخص فقط، بل هو خطوة نحو الإصابة بعدد من الأمراض.

وقبل كل شيء، يمكن أن تسبب مشكلات النوم ارتفاع مستوى ضغط الدم، وأمراض القلب التاجية، وعدم انتظام ضربات القلب.

ويقول: “أبرز مظاهر الأرق هي الجلطة الدماغية وطبعا قصور القلب”.

في السياق نفسه، لفت إلى أن اسباب سوء النوم هي: فراش غير مريح أو ظروف النوم، ويقول: “يجب ألا تكون غرفة النوم ساخنة”، مضيفًا: “كما يؤثر في نوعية النوم، التغير المتكرر لمكان النوم والإجهاد والاكتئاب وسوء التغذية. لذلك من أجل النوم الجيد، يجب الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت دائما حتى في أيام العطل”.