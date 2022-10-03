لا تدخن أبدًا.. 5 طرق تجعلك مقاوما للسرطان

من الممكن الوقاية 30-50 % من جميع حالات السرطان لكن سنحتاج دائمًا إلى علاجات جيدة، وفق ما يقول الدكتور تيموثي ريبيك بجامعة هارفارد، الذي استدرك “لكن لا يمكننا معالجة طريقنا للخروج من هذه المشكلة.

ومن أجل إحداث تأثير في الصحة العامة يجب أن نمنع السرطان.

وفيما يلي خمس طرق مدعومة علميًا لجعل نفسك مقاومًا للسرطان، وفقًا للخبراء، حسبما نشر موقع «eat this not that» الطبي المتخصص.

1- تحرك!

فوفقا للخبراء، تعتبر ممارسة الرياضة عاملا مهما في الوقاية من السرطان.

يقول معهد «ستانفورد ميديسن» «إن تغيير نظامك الغذائي لتقليل خطر الإصابة بالسرطان فكرة جيدة، لكن بدء برنامج تمارين رياضية قد يكون مفيدًا أيضًا». مضيفا «تعتبر التمارين جزءًا مهمًا من أي برنامج لإنقاص الوزن؛ فزيادة الوزن وعدم النشاط يمكن أن تكون خطرة على صحتك. وتظهر بعض الدراسات التي أجريت على موضوعات السمنة أن زيادة الوزن قد تعرضك لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا وعنق الرحم والكلى والثدي وبطانة الرحم والكبد والمستقيم والمبيض والمريء والقولون والمرارة. وان الآلية الدقيقة وراء زيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن غير معروفة».

2- حافظ على وزن صحي

يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا أساسيًا للمساعدة في الوقاية من السرطان، حسب إرما ليفي أخصائية التغذية السريرية بمركز «إم دي أندرسون للسرطان»، التي تقول «لقد اعتدنا على الاعتقاد بأن الخلايا الدهنية مخصصة فقط لتخزين الطاقة. لكن، في الواقع ان الخلايا الدهنية نشطة في التمثيل الغذائي. وهذا يعني أنها تنتج هرمونات ومواد كيميائية أخرى تؤثر على جهاز المناعة في الجسم وقدرته على محاربة الأمراض».

3- احم نفسك من الشمس

يمكن أن يساعد الواقي من الشمس في الوقاية من السرطان (يوصي الخبراء بارتدائه بغض النظر عن الطقس).

وفي ذلك تقول الدكتورة سابنا باتيل «غالبًا ما يتخطى الناس واقي الشمس عندما يذهبون للتزلج أو يتجهون إلى الثلج. لكنهم في الواقع يتعرضون لأشعة الشمس أكثر من مرة».

4- تناول نظاما غذائيا صحيا

يقول الخبراء إن اتباع نظام غذائي صحي ومغذ غني بالخضروات يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان.

وتوضح الدكتورة غريس فجليدرغ «ان الأطعمة النباتية لها مذاق أكثر من كونها لذيذة. إنها مليئة بمركبات كيميائية تسمى المواد الكيميائية النباتية، والتي تحمي الجسم من التلف. كما أن المواد الكيميائية النباتية تعيق العمليات في الجسم التي تشجع على إنتاج السرطان. كما أن النظم الغذائية النباتية غنية بالألياف، والتي ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والمستقيم».

5- لا تدخن أبدًا

تؤكد عيادة «مايو كلينك» أن تدخين التبغ يضعك في «مسار تصادمي» مع السرطان؛ فقد «تم ربط التدخين بأنواع مختلفة من السرطان؛ بما في ذلك سرطان الرئة والفم والحلق والحنجرة والبنكرياس والمثانة وعنق الرحم والكلى. كما قد تم ربط مضغ التبغ بسرطان تجويف الفم والبنكرياس. كما يؤدي التعرض للتدخين السلبي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة. لذا يعد تجنب التبغ (أو اتخاذ قرار بالتوقف عن استخدامه) جزءًا مهمًا من الوقاية من السرطان. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الإقلاع عن التبغ فاسأل طبيبك عن استراتيجيات أو منتجات الإقلاع عن التدخين».