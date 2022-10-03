لا تفوت وجبة الإفطار.. نصائح بسيطة لإنقاص الوزن في المنزل

يلجأ كثيرون للذهاب لصالات الألعاب الرياضيية لخسارة الوزن والمحافظة على صحتهم، فإذا كنت أحد الأشخاص الذين يحاولون إنقاص بعض وزن الجسم وتعبت من صعوبة اتباع الأنظمة الغذائية والقيود، فيجب أن تبحث في العلاجات الطبيعية لفقدان الوزن.

انطلق إلى أفضل بداية ممكنة لخطة إنقاص الوزن باتباع هذه النصائح في النظام الغذائي المنزلي والتمارين الرياضية، وذلك وفق موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

1. ماء الليمون مع العسل

هذا واحد من أبسط علاجات فقدان الوزن في المنزل. ماء الليمون والعسل هما أكثر المكونات شيوعًا في المطابخ الهندية وفي كل أسرة. امزج المكونين واستهلكه كل صباح بعد الاستيقاظ مباشرة. من المعروف أن العسل مليء بالخصائص الطبية، والليمون يساعد في إزالة السموم من الجهاز الهضمي. يساعد هذا المشروب الجسم على التخلص من الدهون الزائدة التي تظهر في غضون أسابيع فقط.

2. لا تفوت وجبة الإفطار

من المهم أن تفهم أن تخطي وجبة الإفطار لن يساعدك في إنقاص الوزن. الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، وبتخطي واحدة، قد تفقد العناصر الغذائية الأساسية وينتهي بك الأمر بتناول المزيد من الوجبات الخفيفة طوال اليوم لأنك تشعر بالجوع وهذا بدوره سيزيد وزنك.

3. زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف في الحفاظ على شعور الشخص بالشبع؛ وهو أمر مثالي لفقدان الوزن. توجد الألياف فقط في المواد الغذائية النباتية مثل الفواكه والخضروات والشوفان وخبز الحبوب الكاملة والأرز البني والمعكرونة والفول والبازلاء والعدس أيضًا.

4. قل لا للسكر الصناعي

أي سكر موجود في الفواكه والخضروات هو سكر طبيعي. وإذا كنت ترغب في إنقاص الوزن فحاول أن تقصر نفسك على تناول هذه السكريات فقط. وهذا بدوره يشير أيضًا إلى أن المرء يحتاج إلى التقليل من الحلويات الصناعية والآيس كريم والمشروبات الغازية والمنتجات المماثلة. بالإضافة إلى ذلك، حاول دمج الحلاوة الطبيعية في الخضار والفواكه.

5. امضغ ببطء وبشكل صحيح

يعد مضغ الطعام بشكل صحيح وبطيء أمرًا ضروريًا لعملية الهضم السليمة. كما أنه يساعد بدوره في منع الشخص من الإفراط في تناول الطعام.

ووفقًا لأحد الأبحاث، فإن الأشخاص الذين يأخذون وقتهم أثناء تناول وجبة يأخذون سعرات حرارية أقل مقارنةً بأولئك الذين يتناولون طعامهم دون مضغه بشكل صحيح.

6. ابق خاليا من التوتر

وفقًا للعديد من الأبحاث والدراسات، فإن الشخص المرهق يواجه صعوبة أكبر في فقدان الوزن مقارنة بالفرد المرتاح.

وفيما أصبح التوتر أسلوب حياة الآن، من المهم أيضًا أن يستمتع الشخص قليلاً كل يوم لتحقيق متعة الحياة البسيطة.

جدير بالذكر، لا ينصح الأطباء وخبراء التغذية بفقدان الوزن بسرعة نظرًا لأنه يتضمن عادةً أنظمة غذائية قاسية مثل الصيام والاستغناء عن المغذيات الكبيرة. لذا يمكن أن يكون هذا ضارًا بصحة الشخص بشكل عام. وقد لا يساعدك على إنقاص الوزن على الإطلاق، كما قد يؤدي إلى ارتداد وزنك مرة أخرى. وعليه يجب قبل إجراء أي تغييرات على نمط حياتك أو نظامك الغذائي استشارة الطبيب أولاً.