الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
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لحماية الرضيع من متلازمة الموت المفاجئ.. إليكم هذه النصائح

منذ 4 دقائق
نصائح للعناية بالطفل الرضيع

نصائح للعناية بالطفل الرضيع

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عند قدوم مولود جديد عليك بتوخي الحذر والابتعاد عن العادات الخاطئة التي تتسبب له في المشكلات الصحية.

يمكن للوالدين حماية طفلهم الرضيع من خطر متلازمة الموت المفاجىء من خلال اتباع بعض التدابير البسيطة.

وقالت مجلة “بيبي & فاميليه” الألمانية المعنية بشؤون الأسرة والطفل، إن من أهم هذه التدابير استخدام كيس النوم، كي لا يتعرض الطفل للانزلاق تحت غطاء السرير، كما يعمل الكيس على تدفئة الرضيع بشكل مثالي يحول دون تعرضه للحرارة المفرطة أو البرودة الشديدة.

وأوضحت المجلة أنه ينبغي اختيار موديل ذي مقاس مناسب ومصنوع من خامة جيدة التهوية لا تسمح بتكدس الحرارة وتسمح بامتصاص الرطوبة سريعا وتصريفها مجددا.

ومن المهم أيضا أن ينام الرضيع على ظهره وأن تبلغ درجة حرارة الغرفة 18 درجة مئوية وأن تكون خالية من دخان السجائر.
وأشارت “كيندر” إلى أن أعراض متلازمة الموت المفاجىء للرضيع تتمثل في اللون الأزرق للمنطقة المحيطة بالفم أو الوجه بأكمله أو التعرق الشديد أثناء النوم وشحوب الوجه وتوقف التنفس، مشددة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض.

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