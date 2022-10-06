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للحوامل... احذرن القلق!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2022 9:47 صباحًا
امرأة حامل

امرأة حامل (تعبيرية)

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أظهرت نتائج دراسة حديثة أن قلق المرأة الحامل قد يكون مصحوباً ببعض المخاطر على صحة الحمل، ومن الشائع والطبيعي شعور المرأة الحامل بقلق حول الحمل وكل ما يتعلق بالجنين ومرحلة ما بعد الولادة، ولكن القلق المقصود في هذه الدراسة هو القلق الذي يزيد عن معدلات القلق الطبيعي والعابر.

شارك في الدراسة 196 من النساء الحوامل، وتم تقييم معدلات القلق النفسي لدى هؤلاء النسوة، وأظهرت النتائج أن القلق النفسي في الثلث الأخير من الحمل قد يؤدي إلى ارتفاع فرص الولادة في وقت أقرب من الوقت المتوقع.

أما بالنسبة للنساء اللاتي ظهرت لديهن علامات القلق النفسي منذ بداية الحمل فإن فرص الولادة المبكرة ارتفعت لدى هؤلاء النساء بشكل ملحوظ.

لم يتم إلى الآن الكشف عن الآلية التي قد يسبب فيها القلق المفرط خلال الحمل الولادة المبكرة، ولكن تشير الدراسة إلى ضرورة عدم إهمال أعراض وعلامات القلق النفسي خلال الحمل للحد من خطر تطور بعض مضاعفات الحمل مثل الولادة المبكرة.

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