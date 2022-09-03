لماذا يجب إضافة البرقوق إلى نظامكم الغذائي؟

أشار الطبيب “ميخائيل غينسبورغ”، خبير التغذية الروسي، الى أن إضافة البرقوق للنظام الغذائي المتوازن مفيد لتحسين عملية الهضم و لمنع تطور هشاشة العظام والاكتئاب.

وذكر الخبير في برنامج تلفزيوني، أن البرقوق هو منتج للمعمرين.

وقال: “قد يعود هذا إلى أن الألياف الغذائية تعمل على تحسين تركيب ميكروبيوم الأمعاء، ما يساعد على تحسين عملية امتصاص الكالسيوم. أو أن ميكروبيوم الأمعاء ينتج فيتامين К (مثل فيتامين D) الضروري للوقاية من هشاشة العظام”.

وينصح الأطباء بتناول 100 غرام من البرقوق بصورة منتظمة عدة مرات في الأسبوع، لأنّ البرقوق يحتوي على فيتامينات وعناصر معدنية ضرورية لجسم الإنسان- البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات مجموعة B المفيدة للدماغ.

كما يساعد حمض تريبتوفان الأميني الموجود في ثمار البرقوق، على تحسين الحالة المزاجية.

ووفقا له، إنّ احتواء البرقوق على نسبة عالية من مادة البوليفينول، يساعد على الوقاية من اضطرابات الذاكرة المرتبطة بالعمر.