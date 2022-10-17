لماذا يعاني بعض الرجال من نقص هرمون التستوستيرون؟

انخفاض هرمون التستوستيرون يؤثر على عمل بعض الوظائف الحيوية عند الرجل

من المعروف أن هرمون التستوستيرون ترتفع مستوياته وسماته عند الذكور بشكل حاد خلال فترة البلوغ، والتي تتميز بتضخم الخصيتين ،والعانة ونمو شعر الجسم والعضلات والعظام، وخشونة الصوت وغالبا ما يظهر حب الشباب.

ولكن مع تقدم العمر والتعرض لبعض الأعراض الصحية، يعاني بعض الرجال من انخفاض في معدلات هذا الهرمون، الأمر الذي قد يؤثر على عمل بعض الوظائف الحيوية عند الرجل، خاصة تلك المتعلقة بالجانب الجنسي.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن من أبرز أسباب نقص هرمون التستوستيرون عند الرجال:

إصابة في الخصيتين

تلف أو تضرر الخصيتين الناتج من الإصابة يؤثر على تدفق الدم للخصيتين وإنتاج هرمون التستوستيرون.

الحالات الالتهابية

يؤدي الالتهاب الذي يسببه مرض الساركويد (Sarcoidosis) والتهاب الخصية إلى تدني مستوى هرمون التستوستيرون في الدم.

الاضطرابات الأيضية

تساهم الاضطرابات الأيضية مثل مرض ترسب الأصبغة الدموية (Hemochromatosis) والذي يعمل على رفع نسبة مستوى الحديد في الدم ويسبب مشكلات في الخصية أو الغدة النخامية في انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون وتشكل الحيوانات المنوية

الهرمونات المستخدمة في علاج الأمراض

تعد الهرمونات المستخدمة في علاج سرطان البروستات من أسباب نقص هرمون التستوستيرون عند الرجال.

المتلازمات الوراثية

تعد متلازمة كالمان (Kallmann Syndrome)، ومتلازمة كلاينفلتر(Klinefelter’s syndrome) من المتلازمات التي تؤثر على الغدد التناسلية وانخفاض هرمون التستوستيرون.

المشكلات المتعلقة بالوزن

تؤدي السمنة وفقدان الوزن الشديد إلى نقص في نسبة هرمون التستوستيرون.

الفشل الكلوي المزمن

يعد انخفاض هرمون التستوستيرون علامة شائعة عند الرجال المصابين بالفشل الكلوي والأمراض المزمنة الأخرى.

ارتفاع هرمون الإستروجين

يؤثر ارتفاع هرمون الإستروجين على مستوى هرمون التستوستيرون.

الخضوع إلى العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

يؤدي التعرض للعلاج الكيميائي أو الإشعاعات إلى مشكلات فى الحيوانات المنوية وضعف إنتاج هرمون التستوستيرون، وعلى الرغم من أن تأثيرات العلاج مؤقتة ولكن في بعض الحالات قد يحدث عقم دائم.

أورام الغدة النخامية

يعد خلل الغدة النخامية من أبرز أسباب نقص هرمون التستوستيرون عند الرجال إذ يضعف إفراز الهرمونات الجنسية في الخصيتين، مما يؤثر سلبًا على إنتاج هرمون التستوستيرون الطبيعي.

إدمان الكحول

يؤدي إدمان الكحول إلى انخفاض هرمون التستوستيرون، بالإضافة إلى بعض الهرمونات التناسلية الأخرى عند الرجال.

تناول بعض الأدوية

تؤثر بعض الأدوية، مثل: مسكنات الألم الأفيونية، والكورتيكوستيرويدات على هرمون التستوستيرون.

تليف الكبد

تنخفض نسبة هرمون التستوستيرون بنسبة تصل إلى 90% عند الرجال المصابين بأمراض الكبد المتقدمة وتليفه.

الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة

تنخفض نسبة هرمون التستوستيرون عند الرجال المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة سواء تم علاجه أو لم يتم علاجه.

مرض السكري من النوع الثاني

ينخفض هرمون التستوستيرون عند معظم الرجال الذين يعانون من مرض السكري النوع الثاني.

قصور الغدة الدرقية

يؤثر قصور الغدة الدرقية سلبًا على إنتاج الهرمونات الجنسية ونمو الغدد التناسلية عند الذكور، مما يساهم في انخفاض هرمون التستوستيرون بشكل ملحوظ.

التعرض لإصابات في الدماغ

يعد نقص هرمون التستوستيرون وضعف الإخصاب عند الرجال من أبرز مضاعفات أورام الدماغ.

عوامل الخطر

تختلف عوامل الخطر من شخص إلى آخر تبعًا لأسباب نقص هرمون التستوستيرون عند الرجال، وإليك أبرز عوامل الخطر:

سوء التغذية.

السمنة.

الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

الشيخوخة.

التعرض للعلاج الإشعاعي أو الكيميائي سابقًا.

علاج نقص هرمون التستوستيرون عند الرجال

يلجأ الأطباء لعلاج نقص هرمون التستوستيرون عند الرجال عن طريق البدائل الطبية للتستوستيرون، وإليك أبرزها:

حقن التستوستيرون

يتم حقن التستوستيرون في العضل بشكل دوري كل 10 أو 14 يوم تقريبًا.

لصقات التستوستيرون

تستخدم لصقات التستوستيرون والتي توضع على أماكن مختلفة في الجسم، مثل: الذراعين، والأرداف، والظهر، والبطن يوميًا.

هلام التستوستيرون

يتم وضع هلام التستوستيرون على الجلد الجاف للمريض تحديدًا على منطقة أعلى الظهر والذراعين، لتجنب انتقال الهرمون عن طريق الخطأ لشخص أخر.

زرع مصدر للتستوستيرون تحت الجلد

يتم زرع كريات صغيرة للمريض أسفل الجلد لإطلاق هرمون التستوستيرون في الدم.