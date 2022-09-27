لمرضى الضغط.. إليكم بدائل الملح المفيدة لصحتكم

يحذر الأطباء من أن الاستهلاك المفرط للملح المكون من كلوريد الصوديوم، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي ضعف صحة القلب والأوعية الدموية ويزيد من خطر الوفاة مبكراً.

وتنصح تريسي باركر، خبيرة تغذية صحة القلب في مؤسسة القلب البريطانية BHF: “هذا البحث تذكير مفيد بتقليل كمية الملح في وجباتنا الغذائية والبحث عن بدائل”.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فمن هذه البدائل التي تعمل على تنظيم ضغط الدم وتقلل من خطر ارتفاعه وتضفي مذاقًا للطعام قد يغني عن الملح:

1. الثوم

يُعد الثوم خيارًا صحيًا كبديل الملح لمرضى الضغط، حيث يمكن استخدامه في عدد كبير من الأطباق، مثل تلك التي تحتوي على البندورة، فبالإضافة إلى فوائده العديدة فهو يساعد على تنظيم ضغط الدم ورفع المناعة وتعزيز القدرات الإدراكية.

2. الفلفل الأسود

الفلفل الأسود هو أحد بدائل الملح لمرضى الضغط، إذ يمكن استخدامه في أطباق المعكرونة والشوربات المختلفة، فهو يقدم العديد من الفوائد للجسم عن طريق التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة التي من شأنها أن تسبب أمراض القلب.

3. الشبت

الشبت هو أحد الأعشاب الغنية بالنكهات والذي يمكن استخدامه كبديل الملح لمرضى الضغط في العديد من الأطباق، مثل أطباق البطاطا المختلفة كسلطة البطاطا، وأطباق السمك المتنوعة، مثل السالمون المشوي.

4. الخميرة

يتم اللجوء إلى الخميرة كواحدة من بدائل الملح التي يمكن استخدامها من قِبل مرضى الضغط، حيث تحتوي الخميرة على الألياف التي تعمل على تنظيم الضغط، ويمكن استخدام رقائق أو بودرة الخميرة في صنع الفشار وأطباق المعكرونة المتعددة.

5. الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بمذاقة الحلو والحاد، لذلك من الممكن أن يتم استخدامه كبديل الملح لمرضى الضغط، فهو يمتلك العديد من الخصائص المضادة للالتهاب، ومن الأطباق التي يمكن استخدامه فيها نذكر الشوربات والعصائر والصوصات.

7. الليمون

يمكن استخدام عصير الليمون أو بشره كبديل للملح خاصةً في تتبيل الخضار والفواكه والأطباق التي تحتوي على اللحوم والدواجن.

8. بدائل أخرى

هناك العديد من بدائل الملح الأخرى التي يمكن استخدامها من قِبل مرضى الضغط، مثل:

جوزة الطيب.

إكليل الجبل.

الزعتر.

الكركم.

الريحان.

بديل الملح لمرضى الضغط: فوائد استخدامه

التقليل من الحاجة إلى استخدام أدوية تنظيم الضغط.

الحماية من الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل: السكتة الدماغية، وهشاشة العظام، وحصى الكلى.

التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

الحماية من الإصابة بمتلازمة الأيض.

نصائح أخرى لمرضى الضغط

بالإضافة إلى ضرورة استخدام بديل الملح لمرضى الضغط، فهناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها والتي تساعد في تنظيم ضغط الدم والتقليل من العديد من المضاعفات الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، ومن هذه النصائح نذكر:

تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم؛ إذ أن هذه المعادن تعمل على التقليل من الأثر السلبي للصوديوم على الجسم.

تجنب المنتجات التي تحتوي على الصوديوم كأحد مكوناتها.

تناول منتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم.

الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة.

عدم استخدام بدائل الملح لمرضى الضغط في حال احتوائها على كلوريد البوتاسيوم (Potassium Chloride) إلّا بعد استشارة الطبيب.

التعرف على الأطعمة التي قد ترفع الضغط بالرغم من عدم ملوحتها.

في حال الرغبة في تناول الطعام في المطاعم، يفضّل أن يتم طلب الصوص على جانب الطبق بدلًا من وضعه ممزوجًا مع المكونات.