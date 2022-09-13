ما الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابة الرجل بسرطان الثدي؟

أشار الطبيب “أندريه بيليف”، اختصاصي الأورام، عضو الجمعية الأوروبية لأطباء الأورام، الى أنّ الرجال يصابون أيضا بسرطان الثدي.

ولفت الاختصاصي في مقابلة مع وكالة “Ura.ru” الروسية للأنباء، إلى أن تليف الكبد الذي يزيد من مستوى هرمون الاستروجين يمكن أن يصبح أيضًا عاملاً في تطور ورم خبيث بالثدي. كما يمكن أن يرتبط تناول هذا الهرمون لعلاج مرض ما.

وأوضح أنّ أي حالة مرضية تتميز بارتفاع مستوى هرمون الاستروجين وانخفاض مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال، تعتبر ضمن عوامل الخطر المسببة لسرطان الثدي.

ويقول: “يمكن أن تكون السمنة. لأن النسيج الدهني ينتج هرمون الاستروجين. وأن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض”.

كما ذكر أنّ سرطان الثدي لدى الرجال يتميز عادة بعدوانية عالية، لأن الغدة الثدية عندهم صغيرة مقارنة بالنساء. أي أنّ ورمًا صغيرًا يمكن أن ينتشر في الأنسجة المحيطة، ويتعذر استئصاله جراحيا، خاصة وأن الرجال نادرا ما يستشيرون الأطباء بشأنه.