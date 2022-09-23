ما الأسباب وراء الألم خلف الأذن؟

تتعدد أنواع الألم التي قد يشعر بها الشخص. ومن ضمن هذه الأنواع ألم خلف الأذن.

وتختلف أسباب الألم خلف الأذن؛ وسنتعرّف في السطور التالية الى بعض الأسباب المختلفة لهذا الألم.

1. ألم عصبي قذالي

يظهر الألم العصبي القذالي نتيجة إصابة الأعصاب القذالية بالالتهاب أو الضرر بسبب تعرضها للانضغاط أو بسبب الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري أو الفصال العظمي، وبالإضافة إلى وجود ألم خلف الأذن فقد تظهر بعض الأعراض الأخرى، مثل: ﻿

الشعور بألم خلف العين.

رؤية أضواء لامعة.

2. التهاب الخُشاء

التهاب الخُشاء هو التهاب عظمة الماستويد الموجودة بشكل مباشر خلف الأذن، وقد ينتج بسبب التهاب الأذن الوسطى الحاد ليسبب العديد من الأعراض بحانب الألم خلف الأذن، مثل:

خروج إفرازات من الأذن.

الإرهاق.

فقدان السمع في الأذن المصابة.

3. مرض المفصل الصدغي الفكي

تنتج أمراض المفصل الصدغي الفكي بسبب تحرك المفصل أو إصابته مما يسبب العديد من الأعراض بالإضافة إلى ألم خلف الأسنان، ومن هذه الأعراض نذكر:

ألم في الفك.

طقطقة الفك.

طنين الأذن.

4. متلازمة رامسي هانت

تظهر هذه المتلازمة بسبب إعادة تنشيط فيروس النطاق الحماقي (Varicella zoster virus)، الأمر الذي يسبّب ألم خلف الأذن بالإضافة إلى العديد من الأعراض، مثل:

ظهور تقرحات داخل قناة الأذن أو داخل الفم.

ألم في الرقبة.

5. مشكلات في الأسنان

قد يظهر ألم خلف الأذن بسبب وجود مشكلات في الأسنان مثل وجود خراج تحت الأضراس أو تسوسها، ومن الأعراض الأخرى المرافقة للألم خلف الأذن نذكر:

ألم في اللثة.

رائحة فم كريهة.

صعوبة المضغ.