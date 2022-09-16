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ما الذي يجعل من زيت الزيتون غذاءً خارقًا؟

منذ 6 دقائق
زيت الزيتون

زيت الزيتون

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يقترح خبراء جامعة ميغيل هيرناندز الإسبانية تناول ملعقتي طعام أو أكثر من زيت الزيتون يوميًا، نظرًا لقدرته على تخفيض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 31 بالمئة.

وأشار خبراء الجامعة إلى أن تناول زيت الزيتون بانتظام يوميا، يساعد على تخفيض خطر الوفاة من جميع الأسباب على المدى الطويل بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وجاء في البيان المنشور على موقع الجامعة الرسمي: “بعد دراسة وتحليل النظام الغذائي لأكثر من 1.5 ألف مشترك على مدى 18 عامًا، توصّل الباحثون إلى استنتاج يفيد بأن تناول زيت الزيتون بانتظام يؤدي إلى خفض خطر الوفاة من جميع الأسباب، بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان”.

وينصح الباحثون بـ”تناول ملعقتي طعام أو أكثر من زيت الزيتون يوميا وبصورة منتظمة”.

ويضيف الباحثون: “بعد مضي 18 عامًا، اتضح مقارنة بعدم تناول زيت الزيتون، أن تناول ملعقتين أو أكثر منه بصورة منتظمة يوميا يخفّض خطر الوفاة بنسبة 31 بالمئة من جميع الأسباب. ومن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 46 بالمئة ومن السرطان بنسبة 51 بالمئة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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