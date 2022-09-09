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ما العلاقة بين عمر الأم وحجم المولود الجديد؟

منذ 13 ثانية
امرأة حامل

امرأة حامل

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أعلن الباحثون الهولنديون أن النساء الأكبر عمراً أكثر عرضة لولادة أطفال أكبر حجماً، في حين أن الامهات الصغار يلدن أطفالاً أصغر حجماً.

فالأطفال الذين يبقون في رحم أمهاتهم فترة أقل من الطبيعي لديهم مخاطر أكثر في المستقبل مثل داء السكري وأمراض القلب.
وأضاف الباحثون أن الاطفال اللذين حجمهم كبير عند الولادة من الأرجح أن يصبحوا في وقت لاحق سمينين .

وقد درس الباحث راشيل باكر وزملاؤه 8568 امرأة هولندية في الفترة بين 2002 و2006. ووجد الباحثون أن النساء الاصغر من 25 سنة كانوا أولادهم صغيري الحجم والنساء الاكبر سنا كانوا أولادهم أكبر حجماً.

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