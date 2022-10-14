ما الفوائد التي يقدّمها عصير البندورة للرجال؟

على الرغم من نصائح الخبراء الصحيين بأن نتناول الخضار والفواكه كاملةً لما تقدّمه الحبة من فوائد صحية أكثر من أي شكل آخر، إلّا هذا لا ينفي الفوائد الصحية التي قد توفّرها بعض العصائر للجسم.

في هذا السياق، أشار الدكتورة “يلينا سولوماتينا”، خبيرة التغذية الروسية، الى أن تناول عصير البندورة بصورة منتظمة يحسّن عملية الهضم ويؤثر إيجابياً على صحة الرجال.

في السياق، ذكرت الخبيرة أن عصير البندورة يحتوي على نسبة عالية من مادة الليكوبين، التي تعزّز الغشاء المخاطي وتؤثر إيجابيًا في عملية الهضم وتحسّن حالة بشرة الوجه. كما أنه مفيد لصحة الرجال.

وتقول: “عندما درس العلماء صبغة الكاروتين، حصلوا على نتائج مشجّعة جدا في مجال إبطاء أمراض البروستاتا لدى الرجال. فقد لوحظ أن الذين يتناولون عصير البندورة بصورة منتظمة، يتحسن لون بشرتهم. بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا المشروب على سعرات حرارية قليلة، مقارنةً بعصائر الفواكه وحتى عصائر الخضروات”.

غير أنّ الخبيرة حذّرت من الإفراط في تناول عصير البندورة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأملاح، ما قد يؤثر سلبًا في عمل الكلى. كما انه يحتوي على حمض اليوريك، الذي قد يصبح خطرًا على الصحة في بعض الحالات المرضية.